Un weekend arcobaleno

Un fine settimana con tanti eventi e per tutta la famiglia. Torna Ted X ma è anche il fine settimana del VaresePride e le sagre sono tante. Ecco qualche idea per questo weekend:

METEO – Sabato 16 giugno, abbastanza soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Probabilmente asciutto su tutta la regione o isolati piovaschi in montagna. Variabile. Domenica in buona parte soleggiato, ma a tratti passaggi nuvolosi. Qualche rovescio in montagna nel pomeriggio e in serata. Generalmente asciutto sul resto della regione.Temperature senza variazioni.

INCONTRI, SAGRE E FESTE

Varese – Torna a Varese, nello straordinario complesso del Centro Congressi Ville Ponti, la seconda edizione di TEDxVarese, la conferenza internazionale in stile TED che ispira tutto il mondo diffondendo idee di valore. L’appuntamento avrà come tema “Quando immagini il futuro” ed è fissato per sabato 16 giugno con un programma innovativo: per l’occasione le ville Ponti diventeranno il “Villaggio TEDxVarese”, con la conferenza a Villa Napoleonica e Innovation Garden, la prima fiera dell’innovazione della città di Varese, a Villa Andrea. – Tutto il programma

Varese – La terza edizione del Varee Pride 2018 sfilerà per le strade della città il 16 giugno al termine di una settimana di eventi. Si parte alle 17,30 e la parata coinvolgerà via Sacco, via Bernascone, piazza Monte Grappa) lato Camera di Commercio) via Carrobbio, via Bizzozzero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Bernascone largo Sogno, via Bernascone via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni via Volta (la sfilata farà il giro del centro città due volte). L’arrivo è previsto alle ore 19,30 in piazza Monte Grappa con un flashmob per una legge contro l’omo-bi-lesbotransfobia – Tutto il programma / Come cambia la circolazione

Varese – Il terzo appuntamento di nature Urbane Pop Up è dal 15 al 17 giugno a Villa Mirabello: qui i varesini avranno la possibilità di raccontare i propri ricordi legati alla città alla drammaturghe di Officina Orsi. Appuntamento nella parte superiore dei giardini Estensi, davanti a Villa Mirabello per “Souvenir di … Souvenir di Varese” – Tutto il programma

Varese – Un laboratorio per i più piccoli dedicato all’arte di Barry X Ball. L’evento è a Villa e Collezione Panza domenica 17 giugno, alle 15, per un appuntamento della rassegna Bim Bum Bart. Il laboratorio, rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni, permetterà di scoprire le opere del grande artista californiano per poi realizzare un’opera in 3D. I bambini potranno usare superfici speciali, carte di differenti grammature, materiali di riciclo e tanto altro. – Tutto il programma

Varese – Concerto del Corpo Musicale “Libertà” della Rasa domenica sera alle ore 20.30 ai Giardini Estensi di Via Sacco, 5. In caso di pioggia il concerto si svolgerà al Teatro di Varese.

Varese – Domenica “Interpretando il Sacro nel 2018”, Concorso per giovani artisti dei licei e degli istituti superiori con cerimonia di premiazione dei vincitori al Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi (Via del Ceppo, Sacro Monte di Varese

ore 15.30). Le opere rimarranno in mostra fino a domenica 2 settembre 2018. Orari di apertura: sabato, domenica e festivi ; dalle 9.00 alle 16.00.

Campo dei Fiori – Un week end denso di appuntamenti il prossimo per la Società Astronomica Schiaparelli che ricorda il suo fondatore Salvatore Furia. Venerdì sera alle 18 presentazione del libro di Gianni Spartà, alle 21 incontro al Salone Estense con il Gruppo Astronomico Tradatese dal titolo “La ricerca della vita su Marte”. Porte aperte domenica 17 giugno all’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” che dedica una giornata speciale al “Nuovo sentiero botanico” con visite guidate al percorso didattico nel bosco, visite all’Osservatorio e alla serra e osservazione del Sole utilizzando i diversi telescopi del centro – Tutto il programma

Varese – Uscite Narranti Estate 2018 propone l’incontro “Perchè non provare ad ascoltare, per una volta, una storia diversa?”, appuntamento alle ore 15.00 di domenica. Fioritura sulla cima del Campo dei Fiori, esplosione di colori nel verde intenso del bosco. Ma attenzione, a volte, i fiori possono essere velenosi! Park ristorante Irma Campo dei Fiori (VA). Durata 3 ore circa. www.officinambiente.org

Varese – Sabato 16 giugno, alle 10.30 a Varese in piazza Monte Grappa, lato Corso Matteotti si terrà un presidio contro il razzismo, il fascismo, la violenza, la barbarie, in memoria di Soumaila Sacko, organizzato da Potere al Popolo- Varese nord – Tutto il programma

Varese – Si svolgerà domenica 17 giugno il settimo Memorial Luca Miraglia detto Biuke, organizzato dall’associazione Amici Alfisti Biuke di Varese. Partenza alle 9 da Piazza Libertà 1 Varese: più precisamente da Villa Recalcati, sede della Provincia – Tutto il programma

Varese – E’ tutto pronto per “Un sì con le ali”, il progetto degli abiti da sposa raccolti a scopo solidale iniziato nel 2017 dall’associazione “Un cuore con le Ali”, che vedrà gli abiti donati in mostra a Velate. L’inaugurazione dell’evento al Battistero di Velate è per venerdì 15 giugno alle 18 – Tutto il programma

Varese – Appuntamento con “Convivà” che mette a disposizione tavoli e sedie. Il cibo si porta da casa. Domenica 17 giugno il Parco Perelli, dietro la Chiesa di Biumo Inferiore, ospiterà questa iniziativa che mira a fa incontrare e condividere: “perché il cibo porta fratellanza”- Tutto il programma

Varese – E’ in programma questa sera la manifestazione podistica serale “Tra Ville e Giardini”, organizzata dall’associazione sportiva ADS Runner Varese con il patrocinio del Comune di Varese, è giunta alla sua sesta edizione. Intitolata a due atleti scomparsi, Stefania Pastorio e Luigi Bottari, la manifestazione si terrà venerdì 15 giugno 2018, a partire dalle 20, su tre percorsi, due dei quali (quello da 5 e da 7 chilometri) non competitivi e uno, da 10 chilometri, certificato Fidal – Tutto il programma

Varese – “Aggiungi un posto a tavola” in scena al teatro di Varese, sabato sera. La commedia musicale originale di Garinei e Giovannini in scena con la compagnia “Effetti collaterali”. I fondi serviranno per il Bernascone – Tutto il programma

Brinzio – Appuntamento sabato alle 17 con la presentazione del documentario Pane di Vento e il libro Dieta Alpina – Tutto il programma

Ganna – Sabato 16 e domenica 17 giugno a Ganna, presso la nuova struttura Prato Airolo, si terrà la 15a edizione della Sagra della Cipolla, organizzata dalla Pro Loco valganna. Per questa edizione il programma delle due giornate sarà com-

posto in questo modo: sabato 16 giugno alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e dalle 21.00 serata danzante. Domenica 17 giugno apertura mattutina alle 10.00 dei mercatini; alle 12.30 e alle 19.30 apertura.

Schiranna – Continua la festa dell’Unità alla Schiranna con stand gastronomico attivo e balera aperta tutto il fine settimana – Tutto il programma

Gavirate – Venerdì 15 giugno 2018 alle 18 i giovani iscritti alla sezione A.N.P.I. di Gavirate e Besozzo interrogheranno Valerio Onida. Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale sulla Costituzione Italiana risponderà alle domande di Samira Minogini, Niccolo Umberto Minonzio e altri giovani del territorio – Tutto il programma

Gavirate – Apre il Villaggio dell’Alzheimer Fest: un mese di eventi in riva al lago

Dopo il successo dell’appuntamento nazionale, Gavirate ospiterà un ricco calendario di eventi dedicati ai pazienti e ai parenti. Si parte sabato 16 giugno – Tutto il programma

Besozzo – Domenica si terrà la seconda edizione del Picnic in bianco. L’appuntamento è al Parco del Cios, possibilità di acquistare il cibo sul posto, dress code: bianco – Tutte le informazioni

Cuvio – Arte, ciliegie e musica. Grandi e bambini alla “prima” della Pro Loco di Cuvio. 15, 16, 17 giugno, Valcuvia in festa al parco comunale – Tutto il programma

Ispra – Si svolgerà sabato 16 giugno dalle ore 19,00 all’1,00 la seconda edizione di “Ispra in cultura commercio turismo”, la notte bianca che animerà il centro storico di Ispra interessando via Piave, Piazza San Martino, Via Marconi, Via Banetti e via Milite Ignoto fino a Via Passo della Sentinella con attività previste anche in Piazza Locatelli e Piazza Ferrario – Tutto il programma

Corgeno, Vergiate – Anche quest’anno NeverWas Radio torna sul lago di Comabbio, con la sua festa in spiaggia lunga tre giorni (15,16 e 17 giugno). In programma concerti, attività, laboratori, ma anche ottima cucina e tramonti incredibili. La sera concerti in riva al lago – Tutto il programma

Caravate – Anche per il 2018 non mancherà Caravate Country con tre giorni di eventi da non perdere. La manifestazione avrà inizio venerdì sera, 15 giugno, e andrà avanti fino a domenica 17 giugno con un ricco fine settimana di iniziative con dj set, dance stage, live music, cavallo meccanico, tiro a segno, gonfiabili, stand gastronomico e tanto altro – Tutto il programma

Vararo, Cittiglio – Domenica 17 giugno appuntamento a Vararo, sopra Cittiglio per la manifestazione Vararix. Dalle 10 alle 17 il piccolo paese festa a tema celtica. Durante la giornata stand gastronomico, porchetta allo spiedo, musica celtica, birra, falconeria e mercatini. Concorso con premiazione per il miglior vestito a tema.

Gemonio – L’edizione 2018 di Gemonio sport si svolgerà nelle serate del 15 e 16 giugno e prevede ladisputa di tre diversi tornei: la pallavolo (over 14) sarà con la

formula del 4 contro 4 con due donne stabilmente in campo. Sono invece over 16 i tornei di calcio a 5 e basket 3 contro 3.

Cittiglio – In mostra i lavori in legno Giorgio Caporali e di Ulisse Estrada nel fine settimana – Tutto il programma

Castelveccana – Nona edizione della manifestazione che abbina la produzione casearia alle più note birre europee, dando particolare rilievo alle Trappiste Belghe. L’appuntamento è a Castelveccana per il 15, 16 e 17 giugno con cucina sempre aperta con grigliate, piatti italiani e mitteleuropei, in abbinamento alle circa 40 birre degustabili. – Tutto il programma

Luino – Torna l’estate, torna la musica cittadina di Luino coi suoi concerti. Il primo appuntamento è in programma per sabato 16 giugno al “Cortile Casa Rossi” in piazza Libertà per il “Concerto sotto le stelle” alle ore 21 – Tutto il programma

Travedona Monate – Sulle sponde del Lago di Monate la prima tappa di Italian Open Water Tour di domenica 17 giugno, che sarà anche la prima assoluta in Italia del Circuito internazionale di nuoto in acque libere “Open water world tour” – Tutto il programma

Arcisate – Sabato 16 e domenica 17 giugno a Brenno di Arcisate la prima edizione di “Artistinpiazza”, tra giochi di fuoco, marionette, acrobati e una vera mongolfiera – Tutto il programma.

Besano – Sei mesi di iniziative per celebrare la vittoria del 1918. Si parte questa settimana, con l’inaugurazione della mostra di cimeli storici che da sabato 16 giugno a domenica 1° luglio, sarà allestita in sala consiliare – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Domenica 17 giugno la pro loco di Bodio Lomnago, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza “Explorando“, quarta edizione della camminata eno-gastronomica per bambini e adulti. Dieci chilometri per le vie del paese: un’occasione per esplorare Bodio, le sue strade e le sue piazze, gustando assaggi preparati dalla Pro Bodio Lomnago. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Occorre scrivere a: probodiolomnago@libero.it. – Tutto il programma

Viggiù – Domenica 17 giugno nel parco di Villa Borromeo, la terza edizione di Arte e moda a Viggiù, con sfilate di moda, musica e intrattenimento – Il programma

Clivio – Sabato 16 giugno, la Filarmonica Saltriese propone un gran Concerto d’estate alla Palestra di Clivio. Appuntamento alle 21 – Leggi

Induno Olona – Sabato 16 e domenica 17 giugno visite guidate al Birrificio liberty di Induno Olona e un’escursione sul tracciato dell’antico tram della Valganna – Leggi

Castiglione Olona – Venerdì 15 giugno, alle 21, l’affascinante storia dei restauri alla Collegiata di Castiglione Olona in una conferenza dell’architetto Ovidio Cazzola che ha curato gli interventi più significativi – Leggi la presentazione

Olona – Anche quest’anno il secondo weekend di giugno sarà caratterizzato da Girinvalle, la manifestazione che unisce i comuni del Medio Olona con una serie di eventi ed iniziative che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 giugno lungo il tratto di fiume che attraversa i paesi da Gorla Maggiore fino a Olgiate Olona. I Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona fanno parte del Parco Medio Olona, un’area protetta che comprende la Valle, le aree rurali a Ovest di Fagnano e i boschi a Est di Gorla Maggiore. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Il 16 giugno del 1959 il paese Somma Lombardo diventava a tutti gli effetti città. Una tappa importante che a 59 anni di distanza i sommessi sono pronti a festeggiare. Per questo è stata organizzata una giornata di eventi, una mostra e un concorso letterario – Tutto il programma

Busto Arsizio – Musica, balli e buon cibo. La grande festa del LatinFiexpo è ripartita. Da giovedì 14 giugno è infatti iniziata a MalpensaFiere la nuova edizione del festival latino che richiamerà per tutta l’estate migliaia di persone polo fieristico di Busto Arsizio. – Tutto i programma

Busto Arsizio – Party Run, si corre il 17 giugno. Domenica via alla corsa più pazza dell’anno in collaborazione con Safari Park per le vie di Busto e a seguire party al parco di via Foscolo con Shed – Tutto il programma

Cassano Magnago – La Street Food Parade torna a Cassano da venerdì 15 a domenica 17, nel Parco delle Magana: un weekend con di truck per il cibo, silent disco e tante attività speciali – Tutto il programma

Legnano – 28° Festa del Cavallo all’Isola del Castello. Gli ingredienti della festa sono cavalli e carrozze, pony e spettacoli equestri, ottimo cibo e buona musica rigorosamente country – Tutto il programma

Gerenzano – Dopo un inizio alla grande prosegue da venerdì 15 e domenica 17 giugno la 46° edizione della festa organizzata dal Corpo musicale S. Cecilia – Tutto il programma

Como – E’ iniziato giovedì 14 giugno, la 18esima edizione di Parolario, festival della letteratura e della cultura che per i suoi diciotto anni si regala “La felicità!” – Tutto il programma