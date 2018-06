Un weekend “a scuola di rock”. È il “Camp Rock” in programma oggi, sabato 30 giugno, e domenica 1 luglio a Gallarate, negli spazi di Villa Calderara.

È un evento organizzato dai progetti Musicalmente in Villa e Stare a Galla, che si propongono di attivare la comunità giovanile della città, grazie ad attività laboratoriali quali riuso, teatro e musica appunto. Il camp rock è una due giorni di seminari per avvicinarsi agli strumenti, provare a suonare insieme con un ricco programma di seminari (sabato pomeriggio e domenica mattina).

Questa sera alle 21 concerto dei Luf. Mentre dalle 14 di domenica pomeriggio no stop di concerti di band amatoriali locali che animeranno il pomeriggio fino a sera. C’è un’apposita area bimbi e uno spazio ristoro. È un progetto che non solo coinvolge i giovani della città, ma anima anche il bellissimo spazio verde di Villa Calderara, sulla collina di Cedrate (via Montecassino 75, Gallarate).