Una notte in capanna

Che siano in legno e vetro, dal desgin moderno o rifugi in pietra, dalla classica architettura di montagna, le capanne alpine sono il punto di partenza perfetto per gli escursionisti, una base in cui ristorarsi e senza dubbio anche un luogo suggestivo a disposizione degli amanti della vacanza tra i monti.

Galleria fotografica Le capanne alpine del Canton Ticino 4 di 19

In Canton Ticino, dove si è da poco aperta la nuova stagione turistica estiva, l’offerta di questo tipo di ospitalità conta attualmente circa 75 strutture, tra quelle custodite (40) in cui è presente un guardiano che offre mezza pensione ai visitatori, e quelle aperte (35) che dispongono di vari servizi ma in cui gli escursionisti devono organizzarsi autonomamente.

Nel 2017 le capanne in Ticino hanno registrato circa 46’000 pernottamenti: si tratta di una frequenza in linea con gli anni precedenti, ricordando che le visite sono notevolmente influenzate dalle condizioni meteorologiche e che in caso di maltempo le prenotazioni vengono annullate.

Le capanne in Ticino sono dei punti di ristoro frequentati da escursionisti, punto di partenza per gite e passeggiate e come collegamento tra diversi percorsi di montagna. Ma sono anche delle vere e proprie destinazioni, per passare una notte in quota in piena tranquillità.

ALCUNE CURIOSITA’

La prima capanna in Ticino (la Campo Tencia) è stata costruita nel 1912 e successivamente sono state aperte diverse strutture che periodicamente vengono ristrutturate o ricostruite. Nel 2017 è stata ristrutturata Cognora, nel 2016 ricostruita completamente la Monte Bar.

Le capanne medie hanno circa 40 posti letto; la più grande è Cristallina con 120 posti seguita da Cadlimo 80, Tencia e Motterascio 70, poi vi sono una serie di capanne non custodite di circa 20 posti. Anche le strutture delle capanne variano molto nel tempo, se una volta si trovavano locali spartani con grandi stanze con coperte di lana e servizi igienici all’esterno, oggi vi sono stanzette, servizi interni con doccia, piumoni e molti altri comfort.

In Ticino e Mesolcina sono presenti inoltre 130 piccoli rifugi, dove gli escursionisti possono pernottare trovando pace e solitudine.