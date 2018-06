Un astronauta fra i giovani imprenditori per l’assemblea a Ville Ponti

Un’astronauta tra chi fa impresa per un viaggio nello spazio, sia letterale, sia metaforico: questo il tema al centro dell’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese che avrà quest’anno come titolo “L’esperienza, tra competenza ed esperienza chi vince in fase di decisione?”

La parte pubblica, aperta alle autorità, agli ospiti e alla stampa è prevista per lunedì 25 giugno alle ore 17.45 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese (piazza Litta, 2).

Da una parte ci sarà spazio per la scoperta dell’universo delle imprese, con le sue sfide. Dall’altra il racconto in prima persona di chi, tra le stelle, c’è stato realmente. Cosa hanno in comune l’imprenditore e l’astronauta? Esiste un’analogia tra chi vive i mercati e chi fa esperimenti scientifici in assenza di gravità per settimane su una stazione spaziale? Entrambi sono generatori di valori, in grado di uscire dalla propria zona di comfort e di affrontare i rischi e gli imprevisti di situazioni nuove e sconosciute.

Situazioni spesso anche estreme, in continua evoluzione e cambiamento. Con coraggio, competenza e resilienza. Temi che verranno affrontati insieme all’astronauta italiano, Paolo Nespoli, permettendo a tutto il territorio di conoscere da vicino il personaggio e i suoi successi, quali paradigmi di un’Italia che riesce a primeggiare a livello internazionale, come le sue imprese. Abbracciando progetti sempre più futuristici ed innovativi.