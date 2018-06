Under 18: Varese battuta in volata da Siena

Non si sblocca la giovane Pallacanestro Varese impegnata alle finali nazionali Under 18 di Montecatini Terme. Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro Bassano, i biancorossi hanno disputato una partita decisamente migliore contro la Mens Sana Siena, ma alla fine hanno capitolato di misura, 69-64, al termine di una gara punto a punto.

La squadra di Grati è partita bene e ha condotto per larghe parti della prima metà di gara prima di essere riagganciata proprio a ridosso dell’intervallo (40-40 dopo 20′). Nella ripresa i toscani hanno leggermente allungato senza però riuscire a staccare Varese che però ha dovuto inseguire – seppure da vicino – anche nell’ultimo periodo di gioco. Mani fredde da ambo le parti nel quarto decisivo, in cui i biancorossi sono tornati fino al -1 con un cesto da centro area di Ivanaj a 12″ dalla fine. Siena però dalla lunetta è stata perfetta (4 su 4) mentre la tripla di Parravicini a 4″ dalla fine, per il possibile pareggio, è finita largamente fuori bersaglio.

Per Varese il tabellino parla di due soli in doppia cifra, i già citati Parravicini (25) e Ivanaj (12). Le percentuali complessive però sono state troppo basse (appena il 31% da 2, Bellotti 1/7, Seck 2/10) mentre a rimbalzo la Mens Sana ha vinto abbastanza nettamente il duello. Per i biancoverdi, 20 punti di S. Bartoli e Costi.

Ora per passare il turno la ITB Pallacanestro Varese deve per forza vincere domani – mercoledì – nel terzo e ultimo incontro della fase di qualificazione, contro la Bluorobica Bergamo. Comunque vada, la squadra di Grati può al massimo passare come terza classificata e quindi dovrà affrontare la seconda di un altro girone.