Un’estate d’arte e di eventi: la Tana delle Costruzioni festeggia i suoi primi 10 anni

La Tana delle costruzioni, laboratorio artistico, galleria e spazio culturale che ha sede dal 2008 a Vedano Olona, compie dieci anni e festeggia con un lungo calendario di eventi che proseguiranno fino alla fine dell’anno.

Per l’estate le due fondatrici – Maria Francesca Rognoni e Sara Russo – hanno programmato una serie di proposte che animeranno il bellissimo spazio di via Papa Innocenzo, ma anche il vicino Parco Fara Forni.

Domenica 24 giugno si inaugura la mostra “Io e quanti!”, una collettiva di molti degli artisti che in questi dieci anni hanno esposto alla Tana delle costruzioni: «In questi dieci anni abbiamo ospitato e accudito come fossero nostre le opere di 185 artisti – spiega Sara Russo – curando mostre personali e collettive che spesso hanno transitato “da” e “verso” la Tana e che facendo da cornice a incontri, workshop e concerti hanno confermato questo spazio come atipica presenza d’arte sul territorio».

La mostra ospiterà un intervento speciale di Samuele Arcangioli e concluderà domenica 22 luglio con una performance di Alex Sala dal titolo “Have you seen me?”, una riflessione artistica sulla mancanza di empatia tra governanti e popolo.

Sempre il 24 giugno sarà inaugurata l’installazione fotografica “Senza confine”, nel Parco Fara Forni che confina proprio con la Tana delle costruzioni. Una serie di pannelli che, oltre a raccontare momenti e opere significative di questi dieci anni, riqualificheranno un angolo del bel parco dove sorge la villa che ospita la Biblioteca. L’evento sarà accompagnato da interventi musicali della Fonc e di Pasquale Bevilacqua.

All’installazione è legata anche un’iniziativa di crowdfunding per sostenere le attività della Tana: «E’ in corso una raccolta fondi attraverso l’adozione dei pannelli fotografici. Chi volesse partecipare può farlo sul sito Buonacausa.org ».

Il 14 luglio, in concomitanza con la Notte degli artisti, apertura speciale della Tana dal pomeriggio fino a mezzanotte, con tanti eventi: da Raku punk, un evento con workshop di cottura raku, al “telaio umano”, ma anche spazi e laboratori per bambini, musica con “L’orto sociale” e “Sass di böll”, un’area dedicata ai corsi e tanti artisti all’opera nella strada chiusa al traffico per l’occasione.

«Occasioni importanti per conoscere ed apprezzare una realtà attiva e propositiva nel nostro territorio da dieci anni – spiega il sindaco di Vedano Cristiano Citterio, intervenuto insieme all’assessore alla cultura Marzia Baroffio alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il decennale della Tana – Un percorso lungo e proficuo che ha portato ad una bella collaborazione con l’Amministrazione comunale per eventi di qualità. L’augurio è che i vedanesi sappiano riconoscere ed apprezzare questa presenza e le sue proposte».

Sul sito e sulla pagina Facebook tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle iniziative proposte dalla Tana delle Costruzioni.