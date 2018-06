La Coop. Sociale Naturart, in collaborazione con la Coop. La Miniera di Giove, organizzano il Campus Estivo

Un’Estate Mitica

che si svolgerà nella scuola primaria “Cavour” di Gallarate (via Marzabotto, ingresso via Liberazione 21, Cajello) ed è pensato per coinvolgere bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni in un’esperienza educativa speciale, che unisca divertimento e apprendimento in ogni attività, sia per i piccoli che per i più grandi.

Il tema del campus sarà quello dei Miti, grandi narrazioni ricche di spunti per orientarsi nella conoscenza di sé e delle proprie risorse, nell’incontro con gli altri e nella scoperta del mondo che ci circonda.

I Miti ispireranno i laboratori e le attività della giornata: tramite l’arte, lo sport, il teatro e la narrazione sarà possibile andare alla ricerca dei propri talenti in un clima di gruppo disteso e positivo. Il Campus proporrà anche delle piccole “avventure” fuori dalla scuola e momenti dedicati ai compiti delle vacanze.

Gli educatori professionali che condurranno il Campus estivo, con laurea in scienze dell’educazione ed esperienza pluriennale in progetti educativi, avranno la cura di proporre attività diverse ma sempre pensate a misura di ciascuno, favorendo la collaborazione e il gioco di squadra.

La partecipazione al Campus potrà essere per l’intera giornata o per una parte, a seconda delle esigenze dei bambini e delle loro famiglie. All’interno del Campus è previsto un servizio mensa. Il centro estivo sarà gestito dalla Coop. Soc. Naturart in collaborazione con la Coop. La miniera di Giove e il Malpensa Rugby che per le prime due settimane metterà a disposizione il proprio campo (vicinissimo alla scuola!) per organizzare diverse attività sportive per i ragazzi e le ragazze. Il Campus è gestito in convenzione con il Comune di Gallarate, Assessorati alla Pubblica Istruzione e allo Sport.

Per informazioni e iscrizioni potete rivolgervi agli educatori nei seguenti modi:

campus.estivo@cooperativanaturat.it

www.cooperativanaturart.it

Telefono: 3450118899 – 3929610911 – 0331797848

Facebook: Cooperativa Sociale Naturart

Lo staff della Cooperativa Naturart vi aspetta in Corso C. Colombo, 17 a Gallarate venerdì 8 giugno dalle 20:30 alle 21:30 e martedì 12 giugno dalle 19 alle 20, due momenti serali pensati per i genitori che di giorno lavorano. Vi aspettiamo!!