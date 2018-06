Unione Comuni, Cavallini (Comerio) “Una commissione intercomunale per aiutare i comuni”

«La delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Casciago che dà il via libera al sindaco Zanotti ad intavolare un serio e condiviso discorso con Luvinate, Comerio e Barasso è un segnale significativo, dell’importanza e necessità di affrontare il tema dell’Unione dei Comuni». Commenta così Mattia Cavallini, capogruppo di Comerio Ideale e presidente della commissione consiliare creata per discutere proprio di Unioni dei Comuni.

«In qualità di capogruppo dell’opposizione, insieme ai miei colleghi Comini e Di Blasi, abbiamo presentato nei mesi scorsi una mozione che grazie al contributo del sindaco Aimetti e della maggioranza comeriese, hanno permesso all’unanimità la creazione della commissione comunale “Unione dei Comuni” che attualmente sta pianificando la road map delle sedute e del lavora da fare nei prossimi mesi per produrre entro fine 2018 una relazione da consegnare al sindaco – commenta Cavallini -. La presa di posizione di Casciago da un lato ci sorprende mentre dall’altro ci fa ben sperare che sia la volta buona. La proposta di una commissione intercomunale è un ulteriore passo che vorremmo prendesse vita, in quanto accorcerebbe i tempi e metterebbe i comuni interessati subito a confronto sui temi, arrivando ad un documento congiunto sulla fattibilità o meno dell’unione stessa».

«Oggi lo scenario politico premia la politica del fare, gli elettori e cittadini sono stanchi di vedere i propri amministratori immobili spesso frenatati da strategie politiche, difficoltà di cedere un po’ di autonomia, allo scopo unico di migliorare i servizi dei cittadini – prosegue Cavallini -. Ribadisco con fermezza che nei Piccoli Comuni è sempre più necessario lavorare insieme, unendo le sinergie senza promettere nulla se non l’impegno da parte di tutti di lavorare intensamente per raggiungere un risultato che sia esso positivo, come ci auspichiamo, o negativo. Nei giorni scorsi, dopo un confronto con il sindaco Aimetti , abbiamo condiviso insieme di ascoltare nel dettaglio la proposta di Casciago. Vorrei proporre una riunione con Aimetti (sindaco di Comerio), Boriani (sindaco di Luvinate), Braida (sindaco di Barasso) e Zanotti (sindaco di Casciago) per valutare la concreta creazione della Commissione Intercomunale, a guida Comerio, allo scopo di affrontare una volta per tutte questo tema».