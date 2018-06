Uomo in acqua nel naviglio, intervengono pompieri ed elisoccorso

Il 118 e i vigili del fuoco stanno intervenendo a Turbigo per soccorrere una persona di 71 anni nelle acque del Naviglio Grande.

(foto d’archivio)

È avvenuto nella zona in cui il corso d’acqua si avvicina al centro del paese. Il sistema Areu 118 ha inviato sul posto ambulanza ed elisoccorso, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre da Busto Arsizio e da un distaccamento del comando di Milano. Recuperato, l’uomo è stato trasferito in codice rosso, in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.

(articolo aggiornato alle ore 14.00 di venerdì 22 giugno)