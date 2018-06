La Sport+, in collaborazione con British College, il Collegio Rotondi, Coop. Energicamente, con le Associazioni Sportive del territorio, organizza dall’11 giugno all’11 settembre il

Valle Olona English Camp 2018

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi dai 6 agli 11 anni che vogliono mettersi in gioco e passare delle settimane all’insegna del divertimento e del potenziamento linguistico. È una “vacanza in città”, vissuta all’interno di una struttura scolastica di qualità, con ampi spazi verdi, aule e strutture didattiche, all’insegna di tante attività, giochi e momenti da trascorrere insieme.

Gli obiettivi sono quelli di:

• implementare le capacità linguistiche, aggiungendo fluidità alla propria conversazione in inglese;

• imparare usi e consumi del mondo anglosassone;

• favorire nei ragazzi, attraverso lo sport o altre attività cooperative, comportamenti socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo,

al rispetto e alla pacifica convivenza;

• imparare o affinare, anche attraverso forme non competitive e di gioco, alcune tecniche sportive o ludiche;

• consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali e intellettive.

Le attività in campo

Le strutture (palestra, campi in erba sintetica, aule didattiche, saloni, cortile, ecc.) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate a Gorla Minore, accesso al Camp dalla Palestra del Collegio Rotondi in Piazza XXV Aprile, 18.

Programma settimanale tipo

Tema generale dell’edizione 2018 sarà “MY WAY: do you speak english? Yes I do!”. Un viaggio avventuroso e ricco di scoperte verso la conoscenza di sé e dell’altro, veicolato da valori educativi chiave come l’autonomia, l’esplorazione e l’abbattimento degli stereotipi in cui i ragazzi spesso sono abituati a doversi collocare per trovare un posto nel mondo.

Ogni settimana avrà un suo tema specifico e dedicato, all’interno di un percorso formativo che spazierà dalle tematiche più ludiche (settimana artistica, settimana fumetti, ecc.) a quelle più sportive (settimane Olimpiche, ecc.) a quelle infine più educative (Camp Cucina, Camp Musica, ecc.).

Nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì sono previste due ore di attività con insegnante madrelingua certificata “British College”,

oltre ad attività sportive e creative in lingua inglese. Mercoledì è giornata dedicata all’acqua con la trasferta all’Idea Verde Village di Olgiate Olona dove i ragazzi – accompagnati direttamente in loco dalle famiglie – potranno godersi una giornata in piscina e vivere tante attività sportive nel meraviglioso parco dell’Idea Verde. Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è prevista una festa con la consegna del diploma di partecipazione e con uno straordinario gioco di chiusura.

7.30 Pre camp | 8.30 Accoglienza e appello | 9.30 Attività sportive/didattiche/laboratori speciali | 12.30 Pranzo e relax | 14.00 Attività sportiva e didattica | 17.00 Merenda | 17.30 in poi Uscita (gioco libero) | Dalle 18.00 Post Camp

Quota di iscrizione

La quota settimanale sarà di € 145 tutto compreso. Per entrambe le settimane sarà pari a € 260. Sarà possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti (mattina, pomeriggio, ecc.). Le informazioni su www.sportpiu.org e www.collegiorotondi.it.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota di adesione pari a € 15,00, comprendente, oltre la copertura assicurativa anche il kit del Camp. L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica. Le iscrizioni sono aperte dal 20 maggio. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione direttamente al Collegio Rotondi o scaricabile dal sito www.sportpiu.org o www.collegiorotondi.it e versando la quota di iscrizione direttamente alla Segreteria del Camp o alla segreteria Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza (VA).

Norme generali

Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio (per i giochi d’acqua, ecc.). L’attrezzatura sportiva (palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per particolari necessità (ad esempio le biciclette per l’attività di ciclismo). È inoltre richiesta copia del Certificato medico per attività sportiva non agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento

Info e iscrizioni

Via De Amicis 5 – Castellanza

Tel. 0331 1710846

info@sportpiu.org

www.sportpiu.org