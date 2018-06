Valli del Verbano: è crisi, presentata la sfiducia a Piccolo

Gli amministratori del gruppo Liste civiche Valli del Verbano annunciano di aver presentato al protocollo dell’ente Comunità Montana una mozione di sfiducia sottoscritta da 17 amministratori (su 32 componenti l’assemblea comunitaria).

“Un atto indubbiamente forte, ma che giunge dopo numerosi (e infruttuosi) tentativi di riportare l’ente ad una condizione di maggiore condivisione tra tutti i sindaci” scrivono i firmatari .

“Malgrado nei giorni scorsi siano apparse sulla stampa indiscrezioni rispetto all’individuazione del sindaco di Gavirate, Silvana Alberio, nome senza dubbio apprezzabile e con caratteristiche super partes che lo renderebbero adatto al ruolo, quale futuro presidente dell’ente, riteniamo che non sia questo il momento per parlare di nomi” (nel documento ufficiale protocollato oggi, 6 giugno, alla segreteria della Comunità Montana figura il Comune di Gavirate, ma manca la firma di Silvana Alberio ndr). Il presidente Piccolo tragga le dovute conseguenze politiche e permetta l’apertura di una fase nuova di gestione dell’ente”.

“A tal fine, lanciamo un invito a tutte le forze politiche e civiche, con l’obiettivo di aprire canali di dialogo che conducano ad una conduzione finalmente unitaria di un ente fondamentale per i nostri territori e in particolare per i piccoli comuni”, conclude il comunicato, che di fatto apre ufficialmente la crisi in Comunità Montana dopo tre anni di amministrazione Piccolo, un’alleanza retta da un accordo tra sindaci civici e che gravitano in area Forza Italia e Lega.