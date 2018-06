Valmalenco, la seggiovia di Caspoggio riapre per l’estate

Con l’arrivo dell’estate, insieme alla Funivia al Bernina di Chiesa in Valmalenco, hanno aperto ufficialmente anche gli impianti di risalita di Caspoggio, con il seguente programma:

– sabato 30 giugno e domenica 1 ° luglio;

– sabato 7 luglio e domenica 8 luglio;

– sabato 14 luglio e domenica 15 luglio;

– sabato 21 luglio e domenica 22 luglio;

– da sabato 28 luglio a domenica 26 agosto aperto tutti i giorni.

La seggiovia sarà funzionante nel tratto Caspoggio – S. Antonio al mattino dalle 8:30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17:30

Tariffe (anche per bikers), giorni di apertura e orari sono consultabili qui

Ricordiamo inoltre la visita in notturna all’interno della Miniera della Bagnada di Lanzada prevista per sabato 30 giugno e il calendario eventi estivo della Valmalenco, disponibile in formato cartaceo negli Info Point di Sondrio e Chiesa in Valmalenco e scaricabile in formato pdf

Sondrio e Valmalenco, nel cuore della Valtellina, è un territorio caratterizzato da una natura selvaggia, ma generosa, incastonato tra le Alpi Orobiche e Retiche, tra cui svetta, con i suoi 4.050 metri, il pizzo Bernina. Regno della neve d’inverno con 60 km di piste da sci, uno snowpark e una sconfinata offerta di attività all’aria aperta, tra montagne bellissime e maestose, sa regalare una scenografia di colori, profumi e sapori che mutano ad ogni stagione. Non mancano bellezze naturali, artistiche, storiche e scenari unici, come i terrazzamenti vitati, sul versante retico dell’Adda, sui quali si producono pregiati vini che ben si accompagnano ai migliori prodotti della tradizione enogastronomica valtellinese.

Info: www.sondrioevalmalenco.it