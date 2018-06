A Varese è arrivato “Il tempo della giustizia”

Questa sera, giovedì 14 giugno, alle ore 18 e 30 al Teatro Apollonio di Varese , “Le curiose“, associazione che opera nel mondo editoriale, presenterà “Il tempo della giustizia” (Nodo Libri), il nuovo libro di Giuseppe Battarino, magistrato di Varese in forze alla Commissione parlamentare per la lotta alle ecomafie.

La ricerca della giustizia umana è consapevole, nelle sue impostazioni teoriche e nelle sue realizzazioni pratiche, della limitatezza dei propri mezzi. Uno dei mezzi a disposizione e, insieme, uno dei vincoli di chi opera negli apparati organizzati al fine di tentare quella ricerca – cioè di chi amministra giustizia – e di chi fornisce le regole per rendere possibile e utile quella ricerca – cioè di chi fa le leggi – è il tempo. Quella ricerca non è generica equità né vago umanesimo ma scienza e arte delle relazioni tra gli esseri umani e tra essi e un ordine generale, che sappia darsi luoghi di esercizio della razionalità e tempi per ogni risultato atteso. Un “tempo esatto”, l’ex-agere quei tempi e quei luoghi dal fluire della vita comune affinché la vita comune possa fluire.