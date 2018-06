Varese Calcio in festa: sarà svelato il nuovo assetto del club?

È arrivato il giorno della festa per il rinato – o rinascente? – Varese Calcio. Nel tardo pomeriggio di sabato 16 giugno, la società che è di recente passata dalle mani di Paolo Basile a quelle di Claudio Benecchi, ha programmato la propria presentazione ufficiale al Franco Ossola, dove è stato montato il grande palco (foto in alto) che ospiterà i momenti clou dell’evento.

Al di là del programma ufficiale, che vedremo tra poco, la festa biancorossa sarà tale solo se finalmente sarà fatta chiarezza sulla società che gestirà la squadra di calcio cittadina. Come noto infatti, il neo-proprietario Benecchi passerà le quote del club a una realtà (la Varese Concept) di cui ancora non si sa nulla, se non che lo stesso Benecchi sarà uno dei nomi di spicco. Fino a ora non si conoscono i nomi dei soci, che dovrebbero essere in parte svizzeri, o con interessi nella Confederazione. Anche sulla natura dei soci – persone fisiche, altre società, addirittura un fondo? – si attendono delucidazioni decisive. Magari anche sulle tempistiche, visto che fino a ora il “trapasso” è slittato.

L’auspicio è che la giornata di Masnago metterà in fila queste notizie accanto a quelle di natura sportiva e mondana. I cancelli del “Franco Ossola” apriranno alle 17,30 e alle 18 circa prenderà il via la presentazione, nel corso della quale arriveranno le news sul main sponsor – Axpo, grande società energetica svizzera – e sullo sponsor tecnico (Mizuno?) che svelerà la nuova maglia da gioco.

Nello stesso contesto saranno resi noti con maggiori dettagli i progetti relativi all’area delle Bustecche, il cosiddetto centro sportivo di Varesello (ne parlammo QUI) e quelli che riguardano scuola calcio e settore giovanile, con Marco Caccianiga a fare da presentatore dell’appuntamento che fungerà anche da “open day”.

A margine della parte “parlata”, sono previsti anche i giochi per i bambini (gonfiabili posizionati sul campo in sintetico), un dj set nella prima fase e il concerto del quartetto “Smoma”.