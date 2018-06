Varese Calcio: le quote passano a Claudio Benecchi

Il Varese Calcio passa – finalmente – di mano e ora, forse, ha un futuro: le quote del club sono passate nelle mani di Claudio Benecchi, farmacista e imprenditore di Comerio. Il passaggio odierno precede – lo leggerete sotto – un nuovo travaso di quote nelle mani di una holding di cui Benecchi sarà ugualmente il personaggio più in vista.

Logica vuole che del gruppo farà parte anche Fabrizio Berni, ovvero la persona che ha traghettato il Varese nell’ultimo periodo e che ha lavorato per ridurre il debito con fornitori e dipendenti. Benecchi era comunque accanto a Berni il giorno dell’incontro – aperto a un numero ristretto di tifosi – organizzato un paio di settimane fa a Palazzo Estense: l’immagine in alto ritrae proprio il nuovo proprietario insieme al sindaco, Davide Galimberti.

La notizia del passaggio di consegne è arrivata in serata con una nota ufficiale della società. “Claudio Benecchi comunica di aver rilevato, nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, tutte le quote del Varese Calcio, ricevendo il 20 per cento del club da Paolo Basile e l’80 per cento dalla Forva Srl (la società che era stata creata dallo stesso Basile e da Aldo Taddeo tempo fa ndr) e dando così vita al nuovo corso della società biancorossa”, si legge nel comunicato. Una situazione temporanea del momento che “in un secondo momento le quote del Varese saranno acquisite da una società composta da più soci, di cui Benecchi sarà amministratore delegato“.

Il nuovo azionista di riferimento “saluta i calciatori della prima squadra, i ragazzi del settore giovanile, i bambini della scuola calcio, le loro famiglie e tutti i tifosi biancorossi a cui assicura impegno e dedizione quotidiana per assicurare un futuro solido a una società gloriosa e ricca di storia come è quella biancorossa”. Nelle prossime settimane Benecchi illustrerà alla città e alla tifoseria i programmi del club.

“Il nuovo amministratore del Varese -conclude il documento- ci tiene a ringraziare per il prezioso lavoro svolto ininterrottamente nelle ultime settimane, Fabrizio Berni, il cui compito di raggiungere un concordato stragiudiziale con i creditori è stato fondamentale, e si augura che la missione di Berni al Varese non si esaurisca qui ma possa trovare presto nuove forme e nuovi sviluppi”. L’imprenditore emiliano sta comunque proseguendo nel suo lavoro in biancorosso: domani – martedì 5 giugno – ha per esempio in agenda un incontro con i responsabili del settore giovanile per quanto riguarda uno dei campi di Varesello.

IL SALUTO DEL SINDACO DI COMERIO

Claudio Benecchi è originario di Comerio, e chi vuole vederci risvolti romantici non può fare a meno di ricordare la provenienza della persona più importante nella storia dello sport varesino, Giovanni Borghi, anche se naturalmente il paragone finisce qui. Detto questo, uno dei primi a salutare l’avvento di Benecchi in biancorosso è proprio il sindaco del paese, Silvio Aimetti: “Conosco Claudio da sempre, da quando andavamo a scuola – spiega il primo cittadino – Lo ritengo persona seria, capace di impegnarsi e lavorare a fondo e gli auguro di fare bene in una società a cui tanti, me compreso, vogliono bene. Io, intanto, tornerò ad abbonarmi come ho fatto tante volte”.