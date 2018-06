Varese Calcio: necessario saldare subito il debito con il Comune

Dopo la festa e dopo le promesse espresse sabato scorso, in casa Varese Calcio è ora tempo delle prime mosse concrete verso la nuova stagione, mosse che comprendono il pagamento di una serie di pendenze pregresse. Quelle alle quali ha lavorato Fabrizio Berni in queste settimane febbrili che hanno portato, tra l’altro, alla cessione delle quote da Paolo Basile a Claudio Benecchi.

Tra questi debiti ce n’è anche uno particolarmente importante ed è quello con il Comune di Varese. Si tratta di circa 30mila euro dovuti dal club biancorosso a Palazzo Estense e che rimanda all’utilizzo di quelle strutture – stadio e Varesello – di cui andranno rinnovate anche le convenzioni. (foto in alto: Galimberti e Benecchi)

Saldare queste spettanze è di primaria importanza: il Comune infatti deve concedere l’utilizzo del “Franco Ossola” (di cui è proprietario) per la nuova stagiona agonistica, e senza il nulla osta da parte dell’amministrazione il Varese non avrà a disposizione un campo di gioco, fondamentale per fare domanda di ripescaggio entro il 27 giugno.

A Palazzo Estense non si fanno particolari pressioni, e anzi l’entourage vicino al sindaco (che insieme al vice Zanzi ha assistito di persona all’ultima conferenza stampa di Benecchi e Berni) si dice disposto di mettere in moto la macchina burocratica per risolvere al più presto la situazione. Ma con un unico punto fisso di partenza: i circa 30mila euro dovranno essere versati nelle tasse pubbliche. Su questo in via Sacco non si transige, anche per evitare di commettere irregolarità amministrative.