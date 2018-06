Varese “non manca più”: superato ampiamente l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata

E’ stata un successo “Varese manca poco” la campagna di Aspem A2A lanciata a fine 2016. Partita al 62%, circa ora Varese ha ampiamente superato quota 65%. «Abbiamo ampiamente raggiunto l’obiettivo proposto dalla Ue – ha commentato il presidente di Aspem, Alessandro Azzali – ora l’obiettivo del 70% è raggiungibile, e in tempi brevi»

«Un risultato eccezionale per questa città, grazie al grande lavoro di tutti – ha commentato l’assessore all’ambiente Dino de Simone – In un paio di anni grandi risultati, che hanno reso Varese una delle città piu sostenibili d’Italia, e quindi in ottima posizione anche in Europa». Per fare un paragone, Milano è “solo” al 54%.

La notizia è emersa nel concorso della presentazione del bilancio del progetto che ha coinvolto 7 istituti superiori varesini e ha portato, nell’ultimo anno scolastico, Aspem e Comieco nelle aule per una campagna di sensibilizzazione degli studenti sulla differenziazione, in particolar modo della carta, che ha contributo sensibilmente al superamento dell’obiettivo.