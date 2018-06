Varese Pride, come cambia la circolazione in città

Il Comune di Varese informa che domani, sabato 16 giugno, in occasione del Varese Pride ci saranno alcune interruzioni temporanee della circolazione.

In particolare via Sacco sarà chiusa al traffico dalle 16.30 alle 18.00 circa. Le interruzioni poi seguiranno il percorso del corteo e le strade verranno chiuse temporaneamente al passaggio dei partecipanti e subito riaperte.

Il corteo terminerà poi in piazza Monte Grappa alle ore 20.00. Il percorso previsto è: alle ore 17.30 partenza dei partecipanti da via Sacco per poi proseguire in via Bernascone (in senso contrario di marcia), piazza Monte Grappa (lato Camera di Commercio), via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Bernascone, largo Sogno, via Bernascone, via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Volta ed arrivo in piazza Monte Grappa verso le ore 20.00. Il Comune, a fronte delle prescrizioni della Questura, ha inoltre provveduto ad emettere idoneo provvedimento che inibisce la somministrazione di alimenti e bevande in lattine e contenitori di vetro.