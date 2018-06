Il Varese si muove: pagati i debiti con alcuni giocatori

Raggio di sole nel momento di “transizione” che sta attraversando il Varese Calcio. Dopo lo sblocco dei conti correnti infatti, la società attualmente nelle mani di Claudio Benecchi – con Fabrizio Berni sempre molto attivo nelle operazioni – ha saldato le vertenze aperte da alcuni giocatori del recente passato e di qualche tecnico.

In particolare, il Varese ha effettuato i bonifici all’indirizzo dei quattro atleti (Gazo, Luoni, Moretti e Viscomi) che avevano fatto ricorso e vinto l’arbitrato nei confronti della società nei mesi scorsi. Tra oggi e domani il denaro dovrebbe essere disponibile: di certo alcuni bonifici sono andati già a buon fine. Il pagamento di questi arretrati è un passo fondamentale per il futuro: se infatti non fosse stato effettuato il saldo entro il 30 giugno la società non avrebbe potuto iscriversi.

A proposito di iscrizione, fonti vicine allo stesso Varese Calcio garantiscono che anche i soldi necessari per formalizzare la partecipazione al prossimo campionato siano già pronti per essere versati. Per il momento invece non è ancora stato effettuato il pagamento al Comune – circa 30mila euro – per saldare il debito con Palazzo Estense, altro passaggio importante per poter poi procedere al rinnovo della convenzione per la gestione del “Franco Ossola”. Ma per questo ci sono ancora alcuni giorni di tempo: intanto è importante sottolineare come qualcosa si stia muovendo davvero.