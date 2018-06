Varese travolta all’esordio nelle finali nazionali

Durissimo impatto per i giovani della Pallacanestro Varese con le Finali Nazionali under 18 di Montecatini Terme. La squadra di coach Grati è stata infatti travolta 86-56 dalla Oxygen Orange 1 Bassano del Grappa, formazione indubbiamente quotata (ed esperta, con molti ragazzi stabilmente impiegati in Serie C Gold) ma con cui si pensava il divario fosse minore.

Invece i biancorossi non sono praticamente mai entrati in partita: sotto 14-4 dopo poche battute e con percentuali disastrose (2/14 dal campo dopo 8′), Varese ha leggermente raddrizzato la mira nel finale di primo periodo (25-17 con tripla di Parravicini sulla sirena) per poi di nuovo allontanarsi nettamente nel punteggio. Tante le difficoltà offensive trovate dalla ITB contro la difesa schierata; per contro i veneti hanno saputo distendersi facilmente in azioni veloci che hanno presto allargato il divario fino al +30 del 37′, rimasto poi tale fino alla quarta sirena.

Coach Grati nella seconda metà di gara ha anche tolto Parravicini (16 punti), rallentato dai crampi, dando spazio nel finale a tutti i giocatori a referto, come per altro fatto da Bassano. Bottino lievitato a partita già chiusa per Ivanaj (17), doppia cifra anche per Omar Seck (11). Buona per lo meno la prestazione a rimbalzo dove Varese ha pareggiato il computo delle carambole.

«Devo fare i complimenti a Bassano, un’ottima squadra che ha dimostrato sul campo le qualità che le erano riconosciute – ha detto a fine gara Grati ai microfoni della FIP – I nostri avversari sono stati dinamici, reattivi e più pronti in tante situazioni, noi per contro ci siamo trovati un po’ impreparati. Abbiamo anche pagato caro il divario dal punto di vista dell’atletismo e della reattività, ma dobbiamo continuare lavorare: resettiamo quel che è accaduto oggi per essere pronti per la prossima partita che dovrà essere migliore, più adatta a questo alto livello».

Domani – martedì 12 – i biancorossi sfideranno la Mens Sana Siena che ha vinto nettamente (78-60) all’esordio contro l’altra lombarda, la Blu Orobica Bergamo. Le indicazioni arrivate dalla prima giornata di gara dicono che probabilmente per Varese e Bergamo sarà decisivo lo scontro diretto di mercoledì in ottica di passaggio del turno. Siena (si gioca alle 14 a Ponte Buggianese) potrebbe essere comunque più abbordabile di Bassano anche se contro gli orobici ha disputato un’ottima partita.