VareseNews protagonista a TEDxVarese con un laboratorio di videomaking

Ci sarà anche VareseNews al TEDxVarese. La nostra testata è infatti media partner dell’evento e per tutta la giornata del 16 giugno trasferirà la redazione all’Innovation Garden ospitato a Villa Andrea, la prima fiera dell’innovazione organizzata a Varese.

Potrete così conoscere e incontrare i giornalisti e vedere come, minuto per minuto, VareseNews cambia e si evolve in base a quello che succede. Ma non solo. VareseNews presenterà in questa occasione le novità che riguardano i nuovi corsi di Digital Camp, l’hub permanente di formazione e diffusione della cultura digitale della provincia di Varese.

Novità racchiuse sotto il cappello di Video Camp che guarderanno al mondo dei video e che saranno anticipate da un primo laboratorio di videomaking aperto a tutti per imparare alcuni trucchi del mestiere. Il corso è gratuito ma per assicurarsi un posto è necessario registrarsi con il form disponibile qui sotto oppure cliccando qui.