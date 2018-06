I varesini dei record al trail sulle Dolomiti

Impresa storica per i varesini tra le montagne di Cortina d’Ampezzo dove nel weekend si sono disputate la Cortina Trail e la Lavaredo Ultra Trail, due competizioni durissime tra i sentieri delle Dolomiti.

Se il primato assoluto in entrambe le gare è finito agli americani il piazzamento dei corridori varesini non ha precedenti in Italia.

Nella Cortina Trail, corsa su un percorso classificato come itinerario per escursionisti esperti di circa 48 km e 2.600 metri di dislivello tra le montagne, sul podio in seconda posizione è salito Stefano Rinaldi, che corre sotto le insegne dell’Eolo Team. Rinaldi ha corso in 04:27:03 finendo di un soffio (poco meno di 7 minuti) dal primo classificato lo statunitense Zach Miller. Oltre al podio Rinaldi ha corso battendo il precedente record della gara stabilendo il record italiano.

Ma a frantumare i record ci ha pensato anche il gaviratese Andrea Macchi che, invece, ha corso la Lavaredo Ultra Trail. Un percorso impressionante, sempre tra le Dolomiti, di circa 120 km e 5.800 metri di dislivello.

I fischio d’inizio è arrivato in piena notte alle 23 di venerdì 22 giugno e Macchi ha tagliato il traguardo in 13:01:53. Si tratta della quinta posizione ma è un risultato che vale molto di più perché gli è valso la conquista del primato italiano migliorando di 10 minuti il precedente. Nella competizione a Cortina, davanti a lui è arrivata solo l’elite del gotha mondiale del Trail.

Per Eolo Team anche Fabio di Giacomo, già corridore tra i runners Valbossa-Azzate, ha tagliato il traguardo con un’ottima 18esima posizione con 14:21:16.