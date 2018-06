“Varesini grazie! Possiamo ricostruire la casa famiglia per i bambini di Mumbai”

Era partita da alcuni ex studenti di Gallarate la raccolta fondi per ricostruire una casa famiglia di Mumbai. Sarvivano 15mila euro e adesso l’obiettivo, grazie alla generosità di tantissimi varesini, è stato raggiunto. Ecco di seguito i ringraziamenti dell’associazione:

Vikhroli è un sobborgo di Mumbai che fuori dai confini della megalopoli non dice molto agli indiani, figuriamoci in Italia. Una delle tante slum-area nate intorno ai centri urbani del sud del mondo, caratterizzate da crescita demografica che trova nella miseria disumana un’equazione che sfugge ad ogni logica. Eppure una serie di coincidenze hanno finito per portare schegge di Vikhroli in provincia di Varese e, lungo i tracciati di un disegno sorprendente, a Norcia, anzi a Frascaro di Norcia.

La storia incredibile posso riassumerla così: tre mesi fa l’Associazione di volontariato Frame Project Onlus ha lanciato, anche attraverso Varesenews, una campagna di raccolta fondi per ricostruire una casa della Good Samaritan Mission che ha sede proprio a Vikhroli. La missione, fondata nel 1994 dall’indiano Peter Paul Raj, ospita 80 tra bambini e adolescenti, divisi in quattro case famiglia. Una di queste, quella che ospita le bambine, aveva seri problemi di tenuta strutturale, soprattutto in previsione delle piogge monsoniche estive. Costo dei lavori di abbattimento e ricostruzione era stato stimato intorno ai 13/14.000 euro. Leggi anche Gallarate - India - Dal liceo scientifico la raccolta fondi per una casa famiglia di Mumbay

Come socio volontario di Frame Project ho esteso l’appello ad amici e conoscenti, istituti scolastici, altre realtà solidali. Una rete provinciale che ha visto protagonisti tanti amici generosi e adesioni a Casciago – con gli studenti di Villa Valerio e l’Associazione VIVA Casciago, attivi in una raccolta durante le feste scolastiche –, a Casbeno – con le donne del Gruppo Missionario, che presso la parrocchia riporta in vita oggetti usati per rivenderli –, a Cantello, dove presto servizio come insegnante nella scuola secondaria di primo grado e dove gli alunni hanno portato una serie di idee, coinvolgendo le famiglie, la parrocchia, la Proloco, le associazioni locali.

Contributi cospicui sono arrivati dal Circolo “Olimpio Cocquio” Legambiente, dall’Associazione “Libro aperto”, dall’Associazione genitori, da don Egidio in occasione di comunioni e cresime, dagli insegnanti della primaria e secondaria. Ma ciò che colpisce è l’entusiasmo degli studenti giovanissimi: a Casciago con le iniziative dei ragazzi del CCR; a Cantello con una mobilitazione delle due terze medie, studenti che durante la tradizionale Festa degli Asparagi hanno presidiato un banchetto allestito ad hoc grazie alla Proloco. Sono così arrivati contributi ingenti che ci hanno permesso di raggiungere la cifra sperata in soli due mesi, a cui si è aggiunta una donazione che ha dell’incredibile. Gli abitanti di una Frazione di Norcia, Frascaro, e l’Associazione “Per il sentiero del silenzio da Frascaro a Norcia” hanno organizzato una serata di solidarietà, che il caso ha voluto in concomitanza con la Festa degli Asparagi. La donazione (generosissima peraltro) è simbolo di un popolo, quello delle zone colpite dal terremoto, che non si piega e, con l’orgoglio, risponde al tumultuoso presente con sensibilità e altruismo, concretizzando un esempio di aiuto reciproco che si fa scuola di vita.

Frascaro di Norcia, le famiglie della provincia varesina, gli amici non menzionati che vivono in altre zone del nostro paese: a loro va un ringraziamento speciale per un impegno per nulla scontato in un momento in cui è difficile dare fiducia a richieste d’aiuto. Le prime piogge stanno per raggiungere Mumbai. A metà giugno quando l’ultimo mattone della casa delle bambine sarà stato intonacato e decorato, cercate con Google satellite il sobborgo di Vikhroli East e poi Tagore Nagar (un distretto che ha il nome di un famoso poeta indiano), troverete segnalata la Good Samaritan Mission. Pensate che in una di quelle case protetta da mura e da un tetto sicuro ci vivono delle bambine, e che un pezzo di quella casa è anche vostro.