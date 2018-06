“I VeloOk sono diventati inutili”. Martignoni propone di rimuoverli

A distanza di qualche anno dalla comparsa, i Velok “funzionano” ancora? Cioè: sono ancora in grado di indurre gli automobilisti a rallentare?

A Gallarate furono installati dalla giunta di centrosinistra di Edoardo Guenzani, nel periodo in cui era comandante Emiliano Bezzon. Nello stesso periodo venivano posizionati anche a Busto, da giunta di colore politico opposto, ci furono grandi polemiche anche per un servizio delle Iene che semplificava molto la questione (ed esagerava alcuni elementi, come sui prezzi, che avevamo verificato).

Passati cinque anni, Giuseppe De Bernardi Martingoni, consigliere di Fratelli d’Italia, è convinto non servano proprio più a nulla: «Lo ha capito anche mia madre, che ha 82 anni, che dentro non c’è niente», ha detto con colorita immagine nel corso dell’ultima commissione sicurezza. E dunque: meglio rimuoverli, dice Martignoni.

La proposta però non convince, almeno per ora, il comandante della Polizia Locale Antonio Lotito: «Preferiamo continuare a fare verifiche a ridosso di questi manufatti» ha spiegato. «Riteniamo sia pericoloso togliere un manufatto installato per fare prevenzione, anche alla luce della riduzione della incidentalità registrata negli ultimi due anni». E in effetti – cinque anni fa come oggi – sono frequenti anche i controlli con autovelox realizzati proprio a ridotto delle “colonnine arancioni”, ad esempio in viale Lombardia.