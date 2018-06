In arrivo il nuovo parcheggio in zona mercato a 2 euro al giorno

Da parcheggio privato diventerà uno spazio Avt e consentirà un centinaio posti in più il nuovo parcheggio che sta sorgendo in via Cimone angolo via Monte Santo, nell’area dell’attuale mercato di Varese.

Lo spazio sorge dove prima c’era un parcheggio privato, ora diventerà un’area di stallo a strisce blu: il costo sarà di 2 euro forfettari al giorno, come il parcheggio ora provvisoriamente aperto di fianco all’ospedale del Ponte, che dovrà però essere chiuso all’avvio dei lavori del grande silos. Ammessi in quel parcheggio anche abbonamenti utenti frequenti e pendolari.

«Le nostre richieste e le nostre preoccupazioni sono state ascoltate – ha commentato Rodolfo Calzavara, rappresentante Fiva Confcommercio Varese e storico operatore del mercato di piazzale Kennedy – Lo spazio di parcheggio rimasto a disposizione nel piazzale era non solo troppo limitato, ma anche sempre occupato da chi aveva gli abbonamenti».