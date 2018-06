Via della Padella, intervento finito: “Entro l’estate si interverrà in stazione”

Entro l’estate verranno realizzati gli interventi necessari sull’immobile della Stazione Nord di Castellanza e nel parcheggio relativo. Mentre sono terminati la scorsa settimana gli interventi sui cedimenti della carreggiata in via della Padella.

Sono interventi di cui è già stata prevista copertura economica da parte di Ferrovie che risolveranno le infiltrazioni e i cedimenti segnalati dall’Amministrazione di Castellanza e dai passeggeri dei treni.

Nello specifico, per il parcheggio al lato nord della stazione di Castellanza verranno eseguiti i lavori di sistemazione dei canali di raccolta acque meteoriche che compromettono l’impermeabilizzazione della soletta. All’interno della stazione verranno risolti i problemi di infiltrazioni dalla copertura in diversi punti, con conseguente percolazione anche nella zona biciclette a sud.

In seguito alle varie segnalazioni e sollecitazioni, lo scorso mese di novembre è stato effettuato un sopralluogo nella stazione di Rescaldina e successivamente di Castellanza, con la presenza dei tecnici di Ferrovie Nord, al quale è seguita una richiesta formale da parte dei sindaci di Castellanza, Rescaldina, Cislago, Gorla Minore, Marnate e Olgiate avente ad oggetto la richiesta di interventi urgenti sulle stazioni di Castellanza e Rescaldina. La risposta di FN era pervenuta nel mese di dicembre ed accoglieva le richieste dei comuni.

«Ad oggi – commenta il sindaco di Castellanza Mirella Cerini – possiamo confermare che i primi interventi sono stati completati per quanto riguarda la risoluzione dei cedimenti di carreggiata stradale di via della Padella. I lavori sono durati meno di due settimane e sono stati ultimati la scorsa settimana. Verrà a breve ripristinata anche la segnaletica orizzontale. Una comunicazione preventiva è stata concordata tra i responsabili degli uffici comunali e di FN per informare i residenti della zona dei disagi che l’intervento avrebbe arrecato. Le tempistiche di esecuzione sono state rispettate ed hanno consentito di ridurli al minimo».