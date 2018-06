Via Matteotti chiusa al traffico: estate di passione in centro

Domani si inizia a scavare per la posa della nuova rete del gas, ma via Matteotti, la strada che attraversa il centro storico di Vedano Olona, è già chiusa al traffico automobilistico con una transenna.

La Polizia locale ha allestito la nuova viabilità che permetterà la circolazione nel centro storico solo alle auto dei residenti, ai disabili e ai mezzi di soccorso, oltre che ai fornitori dei negozi del centro. Momentaneamente soppressi anche i parcheggi nell’area interessata dai lavori. Si circola invece a piedi e in bicicletta, lungo tracciati segnalati e in sicurezza.

Dal momento che i lavori procederanno in lotti da 10 metri, il piano della viabilità verrà progressivamente modificato per garantire una mobilità minima ai residenti e ai mezzi autorizzati.

I lavori, secondo quanto preventivato, dovrebbero essere conclusi in 45 giorni lavorativi, il che significa che la viabilità in centro dovrebbe tornare alla normalità alla fine dell’estate, in tempo per la riapertura delle scuole.

Non sarà dunque un’estate facile, né per i residenti e i commercianti del centro, né per la Polizia locale che già in questi giorni è stata impegnata a modificre l viabilità e ad informare i cittadini, anche con diversi cartelli affissi nelle zone interessate. E qualche disagio sarà inevitabile anche per i cittadini che si recano in centro e che dovranno farlo a piedi, lasciando le auto nei parcheggi adiacenti, già questa mattina strapieni, o al piazzale del cimitero, dove i posti auto non mancano mai.

Ecco dunque i primi provvedimenti. Per poter garantire la circolazione – ma solo ai mezzi autorizzati – da oggi fino al 7 luglio sono in vigore i seguenti cambiamenti della viabilità:

senso unico di marcia in via Dei Martiri con direzione consentita verso via Roma

(dall’intersezione con via Papa Innocenzo e via Roma);

(dall’intersezione con via Papa Innocenzo e via Roma); senso unico di marcia in via Cavour con direzione consentita verso via Mazzini;

(dall’intersezione con via Papa Innocenzo e via Roma);

(dall’intersezione con via Papa Innocenzo e via Roma); è istituito doppio senso di circolazione dall’intersezione con via Dei Martiri all’intersezione via Matteotti/ via Cavour con istituzione di zona a traffico limitata eccetto autorizzati.

QUI è possibile leggere e scaricare l’ordinanza con le nuove modalità di circolazione.

Tutti gli aggiornamenti sul sito del Comune, alla sezione dedicata alla Polizia locale