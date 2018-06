Marciapiedi in via Robbioni, botta e risposta tra Cosentino e Conte

(foto di repertorio)

Il consigliere regionale della Lista Fontana Giacomo Cosentino, dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con Mattia Cavallini (esponente dell’associazione Orizzonte Ideale e consigliere comunale a Comerio), è insorto contro il Sindaco di Varese: «è stato realizzato un marciapiede dal costo di circa 30 mila euro quando nella stessa via, dal lato opposto, è presente un altro marciapiede: un’opera del tutto inutile – ha spiegato Cosentino, che nella passata amministrazione è stato anche consigliere comunale di Varese – Quei soldi potevano essere spesi per realizzare marciapiedi nei quartieri periferici, del tutto dimenticati da questa amministrazione radical chic. Chiediamo di predisporre in via Robbioni perlomeno due parcheggi gratuiti a disco orario per favorire i commercianti, oltre a ripristinare il parcheggio per il carico/scarico merci che è stato tolto».

Poco dopo, è arrivata la risposta del consigliere comunale del PD: «Il consigliere regionale Cosentino prende una clamorosa topica e, pensando di criticare il Sindaco di Varese, spara a zero sulla regione amministrata dalla sua stessa maggioranza – ha replicato il capogruppo PD in consiglio comunale Luca Conte – Sembra incredibile, ma è proprio così: Palazzo Estense sarebbe colpevole, a suo dire, di aver realizzato un nuovo marciapiede in via Robbioni, peraltro chiesto a gran voce dai proprietari degli immobili. Peccato che il consigliere del Pirellone non si sia avveduto di come tale iniziativa rientri nel progetto denominato Sto@, fortemente voluto e finanziato con ben 3.250.000 euro dalla Regione Lombardia a guida Maroni e di come ogni intervento (marciapiede incluso) sia parte di progetti di riqualificazione ampiamente visionati, discussi ed approvati dall’ente che Cosentino amministra, nonché oggetto di convenzione con esso. Se di svista invece non dovesse trattarsi, occorre immaginare una diversa ipotesi, ovvero che uno dei consiglieri della lista che porta il nome dell’attuale Presidente, abbia volutamente inteso criticare la gestione precedente. Restano le mie, me ne rendo conto, solo supposizioni. Attendiamo da Cosentino una dirimente presa di posizione che possa illuminare tutti sulla natura della sua uscita: trattasi di schermaglie politiche interne alla Lega o manifesta superficialità?»