Il video “ufficiale” del matrimonio tra Daniele e Filippa

Dopo tante foto e video “rubati” dai social è arivato il primo video “ufficiale” e professionale del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, che si è tenuto il primo di giugno alle ville Ponti.

E’ stato pubblicato sulla pagina Facebook di Enzo Miccio, il “gran patron” del matrimonio dell’anno: con le ville varesine ancora protagoniste.

Miccio spiega che «E’ difficile racchiudere in solo 60 secondi una storia d’amore lunga anni. Ho cercato di accompagnare Daniele e Filippa in questo importante giorno cercando di esaudire il loro sogno e i loro desideri. E’ stata una bellissima avventura che non dimenticherò mai…»

I ringraziamenti sono andati anche ai tanti che hanno lavorato all’evento, molti dei quali erano varesini: «Grazie soprattutto al mio preziosissimo staff, tutte le mie assistenti, il buonissimo servizio catering di Lanzarotti, le bellissime composizioni floreali di Ceccotti Flowers, il romantico tovagliato di Fazzini Home, le scenografie luminose di Sonica e la buonissima torta del mio amico Ernst (Knamm, ndr).

TUTTI GLI ARTICOLI SUL MATRIMONIO