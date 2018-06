Videomaker si diventa, due corsi gratis con VareseNews

Fare un video è diventato semplicissimo. Dalle riprese al montaggio è ormai sufficiente lo smartphone che tutti abbiamo in tasca. Ma fare un buon video non è così facile.

Bisogna conoscere il linguaggio del video, sapere come declinarlo su ogni piattaforma e come renderlo sempre più eloquente. E tutto questo vale sia che si voglia pubblicare un video delle vacanze su Instagram o che si voglia raccontare la propria azienda su Facebook. Proprio per questo VareseNews e Digital Camp hanno pensato ad un doppio corso gratuito in base alle esigenze di chi vuole (o deve) maneggiare video. Si tratta di un’anticipazione del nuovo piano di corsi che verrà lanciato a settembre nel

“Diventa Youtuber con VareseNews” è in programma per sabato 23 giugno dalle 14 alle 18 e si rivolge ai ragazzi che vogliono muovere i primi passi nel mondo della produzione video. Il secondo “Il lavoro del video” è invece previsto per sabato 30 giugno dalle 14 alle 18 ed è destinato ad un pubblico che ha già una qualche esperienza in questo settore ma che vuole migliorare le sue tecniche e conoscenze.

I corsi si svolgeranno nella redazione di VareseNews, in via Miglio 5 a Gazzada Schianno. Entrambi sono gratuiti ma per accedere è necessario registrarsi compilando il form disponibile a questo link.