Da Villa Borromeo alla Linea Cadorna: a Viggiù il teatro è sotto le stelle

Al via nel fine settimana la rassegna “Teatro sotto le stelle“, organizzata dalla Compagnia IntrecciTeatrali in collaborazione con il Comune di Viggiù.

«Saranno rappresentati spettacoli che narrano storie di vita – spiega il direttore artistico della rassegna Andrea Gosetti – Attraverso la voce di donne, uomini e bambini che si raccontano porteremo lo spettatore a compiere un viaggio in tempi diversi, in luoghi vicini e in luoghi lontani».

Gli spettacoli si terranno a Villa Borromeo e in trincea nelle grotte della Linea Cadorna, sul Monte Orsa e sul Monte Pravello.

Il primo appuntamento è per venerdì 22 giugno. Alle 21.30 Villa Borromeo andrà in scena la performance teatrale “L’uomo dal fiore in bocca”, un classico di Luigi Pirandello.

Venerdì 28 giugno, sempre a Villa Borromeo alle 21.30 verrà proposto lo spettacolo per adulti e bambini “Due destini”, una produzione di IntrecciTeatrali con la prestigiosa regia di Roberto Anglisani, la voce narrante Andrea Gosetti e la musica dal vivo di Massimo Testa.

Chiudono la rassegna dalla metà di agosto due rappresentazioni teatrali sulla grande storia messe in scena in un luogo d’eccezione, le trincee della Linea Cadorna: “La montagna”, rivisitazione sulle lettere scritte dai soldati al fronte e “La discesa”, sui soldati della Prima guerra mondiale.

Ingresso con biglietto unico 5 euro. Prenotazione consigliata telefonando al numero 331 3193531 o via mail a intrecciteatrali@gmail.com

La locandina dello spettacolo di venerdì 22 giugno