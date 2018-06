Villa Castiglioni devastata: le opposizioni scrivono a Fontana

Proseguono le iniziative dei consiglieri di minoranza di Induno Olona per denunciare lo stato di degrado e di abbandono di Villa Castiglioni, la bella residenza d’epoca trasformata in un hotel nel 1981 e da anni al centro di un fallimento e di un continuo saccheggio di tutto ciò che era stato lasciato al suo interno nel 2011, anno di chiusura della villa.

I consiglieri, preoccupati per la situazione di estremo degrado in cui versa la villa, nei giorni scorsi hanno scritto al Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, ai consiglieri regionali Monti, Cosentino, Brianza, Colombo, Palumbo e all’assessore Galli per portarli a conoscenza del problema.

La lettera inviata al Governatore Fontana

«Un problema – spiegano – che potrebbe anche avere risvolti di ordine pubblico. Da tempo gli abitanti della zona lamentano la presenza continua di persone che vanno e vengono scavalcando anche recinzioni private e qualcuno riferisce di essere stato minacciato perché visto a fotografare ladri intenti a smontare le grondaie, ultimo atto dopo il completo saccheggio di arredi ed interni».

La lettera ha avuto un rapido riscontro anche da parte dell’assessore regionale alla cultura Stefano Bruno Galli e sabato pomeriggio c’é stato un incontro tra i consiglieri comunali Rosa Ferrazzi , Teodora Gandini, Alessandra Majorana e i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino.

«Siamo stati alla Villa per vedere lo stato dei luoghi – spiegano i promotori dell’iniziativa – e poiché era tutto aperto ed incustodito siamo entrati rendendoci conto che la situazione era ulteriormente peggiorata rispetto a quanto documentato nel mese di febbraio. Abbiamo anche una vasta documentazione fotografica sullo stato dell’immobile al momento della chiusura nel 2011 e sullo stato attuale dopo anni di occupazioni abusive (tutt’ora in corso) e saccheggi».

Ai consiglieri regionali è stato segnalato anche il problema del muro della proprietà che affaccia su via Tabacchi, un importante muro di contenimento che ha ceduto in alcuni punti e che da quasi 4 anni è sostenuto da gabbioni con sassi. «Gabbioni – spiegano i consiglieri indunesi – che però iniziano a deteriorarsi dando evidenti segni di cedimento anche perché la vegetazione sovrastante è cresciuta a dismisura».

«I consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino sono rimasti esterrefatti da ciò che hanno visto – concludono Rosa Ferrazzi, Teodora Gandini e Alessandra Majorana – ed hanno dichiarato che si attiveranno immediatamente con un esposto al Prefetto ed al Questore per chiedere la messa in sicurezza e la chiusura degli ingressi alla villa. Certo è che il loro pur tempestivo intervento arriverà comunque troppo tardi rispetto a quello che avrebbe potuto fare l’Ente locale che invece si è sempre trincerato dietro il fatto che la villa fosse una proprietà privata. Vale la pena ricordare che, in un comune come Induno, il Sindaco è anche autorità locale di pubblica sicurezza».