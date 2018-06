Villa e Collezione Panza, aperitivo a lume di candela e visita alla mostra

Villa e Collezione Panza vi aspetta per serate da vivere al tramonto. Tornano le Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI-Fondo Ambiente Italiano, che vedrà tanti appuntamenti anche alla villa sul colle di Biumo tra musica e arte.

Il primo appuntamento è per giovedì 14 giugno, poi il 28 e il 19, quando si terrà l’aperitivo “Classico, romantico e contemporaneo”, tre aperitivi in musica nella luce calda e soffusa delle candele e visita in notturna alla collezione permanente, alle installazioni site-specific e alla mostra “Barry X Ball. The end of history”.

La prima serata proporrà un concerto con un quartetto di clarinetti formato da Giona Pasquetto, clarinetto in si bemolle, Luca Carrino, clarinetto in si bemolle, Simone Zaffaroni, clarinetto in si bemolle e Riccardo Chiesa, clarinetto basso per la serata “L’antico nel ‘900”. Il 28 giugno appuntamento con un quartetto di sax “CaFe&SoDa Sax quartet” con Sofia Sabadini, sax soprano, Federico Cester, sax contralto, Daniel Comacchio, sax tenore e Camilla Borgnino, sax baritono, musiche del ‘600 e del ‘700. Il 19 luglio invece sarà in scena un quartetto di flauti con Chiara Selvini, Camilla Piardi, Anisia Brischetto, Sofia Panzeri con musiche del ‘700, ‘800 e ‘900.

Seguirà il percorso sensoriale “Sense + Feel” giovedì 2 e 30 agosto, dove scoprire le opere d’arte a lume di candela e con accompagnamento musicale in filodiffusione e immergersi nel Ganzfeld Sight Unseen di James Turrell, per un’esperienza totalizzante che coinvolgerà tutti i sensi.

Informazioni e prenotazioni: 0332 283960 – faibiumo@fondoambiente.it. www.serefai.it