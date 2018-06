Villa Toeplitz, otto cartelli vi raccontano il parco

Un percorso alla scoperta del parco di Villa Toeplitz. E’ stato presentato questa mattina (3 giugno), in un incontro aperto al pubblico, il progetto realizzato da Rotary Varese -Verbano, in collaborazione con il Comune e l’Università dell’Insubria. Nel parco sono stati istallati otto cartelli informativi per conoscere la storia della villa, dei suoi proprietari e del suo giardino. Un protetto che va ad intrecciarsi con quello presentato pochi giorni fa dall’amministrazione comunale e che vedrà l’impegno di 300 mila euro per riqualificare il parco.

«E’ uno dei parchi più belli della città e ancora oggi troppo poco conosciuto – ha spiegato Maurizio Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni e segretario del Rotary Varese – Verbano -. E’ un luogo che ha una storia molto interessante da raccontare, nelle architetture, nella composizione del suo giardino ma anche nella vita dei suoi proprietari; il progetto permette di far scoprire la sua storia a tutti coloro che lo frequenteranno».

Gli otto cartelli sono distribuiti in un percorso ad anello e i visitatori più tecnologici potranno utilizzare anche dei codici QrCode per approfondire le informazioni. «Ogni anno scegliamo un progetto sociale o culturale da sostenere e quest’anno abbiamo voluto sostenere questo parco – ha spiegato Claudio Arberi, presidente del Rotary Club Varese-Verbano – Inoltre, abbiamo coinvolto i ragazzi del Liceo Scientifico di Varese».

Presenti anche il Sindaco Davide Galiberti e l’assessore Dino De Simone. «E’ un bellissimo percorso che si inserisce all’interno del progetto avviato dall’amministrazione comunale – ha spiegato Galimberti –. Abbiamo ricevuto un contributo importante che ci permetterà di svolgere diversi lavori, come la riattivazione del sistema di fontane e dei suoi giochi d’acqua e l’illuminazione. Villa Toeplitz e il suo parco sono un punto di riferimento del rilancio paesaggistico e naturalistico della città di Varese , luogo di incontro per tanti ragazzi e famiglie e vogliamo cercare di renderlo più bello».