Vini varesini in mostra per l’aperitivo-degustazione a Villa Pirelli

Torna l’appuntamento che riunisce in un colpo solo tutte le cantine che producono vino in Provincia di Varese.

Sabato 9 giugno a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, dalle 17 alle 23, va in scena la IV rassegna dei vini varesini. Promossa da Slow Food e patrocinata dal Comune di Induno Olona e dalla provincia di Varese, quella di sabato sarà un’occasione unica per assaggiare ed apprezzare i vini della cantine del Varesotto e conoscere la storia e le ambizioni dei loro produttori.

Saranno 6 le aziende presenti con i loro vini alla rassegna: quelle che hanno ottenuto l’Igt come Tenuta Tovaglieri di Golasecca, Vitivinicola Laghi d’Insubria di Albizzate, Cascina Filip di Travedona, Cascina Ronchetto di Morazzone e Cascina Piano di Angera oltre a un produttore di Gazzada Schianno.

«Stiamo parlando di un appuntamento con le eccellenze vinicole della nostra provincia che ha anche un valore culturale, imprenditoriale e ambientale, oltre che enogastronomico – ha detto il Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi – Il vino varesino in questi anni ha acquistato sempre maggior importanza e qualità. Credo però che ci sia ancor molto da fare per promuovere e far conoscere chi ha accettato la sfida di riportare la coltivazione della vite nella nostra provincia, quindi ben vengano iniziative come questa».

«Per noi produttori – ha detto Giuliana Tovaglieri della Tenuta Tovaglieri – questa è un’occasione unica per conoscere di persona i nostri clienti, testare il loro gusto e raccontargli il nostro lavoro».

«Coltivare vite significa tutelare il territorio – ha dichiarato Fabio Ponti di Slow food Varese – e con questa rassegna puntiamo a far conoscere sempre più chi nella nostra provincia produce vini di qualità. Durante la rassegna si potranno quindi degustare i prodotti facendo un aperitivo o una cena o un dopo cena, ma anche incontrare e conoscere i produttori».