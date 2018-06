Violenza sessuale su tre sedicenni, il 5 luglio il processo

L’avevamo incontrata lo scorso 21 di marzo nello studio dei suoi legali: chiedeva un processo per sè, e per altre due ragazze importunate dallo stesso uomo, legato tecnicamente da legami di parentela o quasi parentela, in realtà accusato a vario titolo di violenza sessuale.

Ora il processo si farà e Cristina – 28 anni, 16 al momento delle molestie – potrà essere ascoltata in giudizio dal giudice e spiegare cosa accadde in quegli anni che precedettero il suo allontanamento da casa e la costruzione della sua famiglia con la quale oggi vive.

Una nuova vita, appunto, che però porta ancora oggi i segni di quella passata.

Per questo è stata fissata l’udienza in tribunale per il prossimo 5 luglio: oltre al caso di Cristina l’imputato dovrà rispondere anche del medesimo reato per la figlia naturale e per un’altra ragazza: tutte di 16 anni al momento dei fatti contestati.

«Si tratta di un processo che avverrà con rito immediato: verrà cioè saltata l’udienza preliminare e si entrerà direttamente nella fase dibattimentale – spiega l’avvocato Furio Artoni che assieme alla collega Alessandra Sisti difende Cristina e le altre due giovani – . Chiederemo udienze a porte chiuse».