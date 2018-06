Visita guidata al Castello di Azzate

Un’occasione, speriamo non l’ultima, per ammirare il Castello di Azzate. Le porte della bellissima dimora del 1700 verranno aperte oggi, mercoledì 6 giugno, per una visita guidata. Storici dell’arte ed esperti di storia locale, condurranno i visitatori tra le sale affrescate da Giovanni Battista Ronchelli, lo stesso artista che ha dipinto le sale del Palazzo Comunale. Il castello è in vendita e ormai è vuoto ma sono pochi gli azzatesi che lo hanno potuto vedere dall’interno. Questo pomeriggio dalle 17 alle 20 sarà possibile ammirarne le stanze.

