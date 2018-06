A Volandia la prima mostra-concorso di Modellismo statico

Oggi e domani, domenica 17 giugno a Volandia si terrà la prima Mostra Concorso di Modellismo Statico. Un’importante manifestazione modellistica per tutti gli appassionati, organizzata dall’ I.P.M.S. Varese “Asso di Spade” e dall’ I.P.M.S. Legnano “Cavallino Rampante”., con circa 500 i modelli iscritti La prima Mostra Concorso di Modellismo Statico Volandia sarà inoltre una tappa del Challange Italeri, un trofeo riservato a Club e Associazioni Modellistiche che viene attribuito sommando i piazzamenti ottenuti dai vari appartenenti ai Club nell’ambito di tutte le categorie ammesse a concorso nella manifestazione. Il Club modellistico che si aggiudicherà per tre volte, anche non consecutive, il Challenge Italeri avrà diritto a tenere per sé il trofeo. Altrimenti al trofeo verrà aggiunta una targhetta che riporta la data dell’evento e il nome del Club/Associazione vincitore e rimarrà in possesso di Italeri sino alla sua assegnazione definitiva. Gli elaborati dei soci appartenenti alle varie entità che partecipano al Challenge non devono essere necessariamente di produzione Italeri e possono essere in qualsiasi scala.

Nella giornata di domenica a Volandia si svolgeremo nelle aule didattiche del museo anche alcuni laboratori di modellismo: i ragazzi di AMIS Milano, daranno una dimostrazione su come si dipinge un figurino mentre dalle 14 alle 15, è in programma una demo sui Gundam a cura di Gundam Varese. Le demo saranno proiettate su uno schermo, saranno registrate e poi saranno caricate sul canale youtube di Ipms Legnano.

Sul sito trovate tutte le info https://www.italeri.com/news_scheda.asp?idNews=752

Per l’occasione, nella giornata di domenica, data la presenza alla manifestazione del Gruppo Volo Malpensa, fra le 10 e le 10,30 atterrerà in zona pratone fronte Malpensa, un elicottero 212 della Polizia di Stato, che rimarrà in esposizione fino alle 16-16.30 (salvo urgenze). Il pubblico potrà quindi goderselo da vicino!!!