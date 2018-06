«Il volo in elicottero era il regalo per il nostro bambino»

Mai come in questo caso il “riceviamo e volentieri pubblichiamo” corrisponde al vero. Michela B. è la sposa che mercoledì 27 giugno è decollata su un elicottero dall’oratorio di Azzate, mentre i bambini giocavano al campo estivo. Un disguido nel passaggio di informazioni che ha creato un po’ di confusione tra gli animatori e i ragazzi presenti in oratorio. Niente di grave, ma c’è stata qualche polemica che inevitabilmente ha guastato la festa dei due giovani sposi. Abbiamo così contattato Michela, che ci ha voluto mandare un contributo, raccontando i fatti e in questo modo chiedere scusa ai genitori di Azzate per quanto accaduto (la foto è di repertorio).

L’elicottero deve prendere gli sposi e atterra in oratorio

Questo è il titolo della notizia riportata da Varesenews che prosegue: “Quando i bambini dell’oratorio hanno sentito il rumore delle pale dell’elicottero hanno alzato gli occhi al cielo: incantati, come sempre succede quando si vede arrivare “un aereo”, ne hanno seguito il volo, finché non si sono resi conto che si avvicinava sempre di più, sempre di più, che scendeva sempre più in basso” L’elicottero è atterrato in pieno campo dell’oratorio, ieri mattina, mercoledì 27 giugno, intorno a mezzogiorno.

Ci dispiace se abbiamo creato disagio. E chiediamo scusa se qualcuno si è spaventato. Ma i fatti sono quelli che ora vi racconto: esiste anche un’altra realtà che non è quella riportata nei commenti cattivi ed offensivi dei social, nei giudizi di chi ha scambiato un gesto che rendeva felice un bambino per la voglia di protagonismo degli sposi, definendo il nostro un “matrimonio in stile mafioso “.

La storia è questa : M. 19 mesi è nostro figlio; sente il rumore dell’elicottero passare sopra la sua casa più volte al giorno ed così felice che deve uscire sul balcone per salutare, con qualunque tempo e temperatura, da quando ha 6 mesi.

“Ecò” lui chiama l’elicottero e ne è così innamorato che è la terza parola pronunciata dopo mamma e acqua.

Mamma e papà decidono di sposarsi e nella stessa cerimonia viene celebrato il suo battesimo.

Un viaggio in elicottero è il regalo più bello per lui, per rendere speciale questa festa, che è soprattutto la festa di mamma e papà.

Così vengono chiesti tutti i permessi del caso perché tutto sia in regola e perché tutto sia nella totale sicurezza, per chiunque.

Mamma arriva in chiesa sulla sua auto, papà sulla sua. Ma si va al ristorante in elicottero, per veder ridere nostro figlio, perché un regalo è un regalo e quando qualcuno te lo fa con il cuore lo accetti non vai certo a pensare che altri lo vedano come un pericolo, una buffonata o peggio ancora come un matrimonio alla “Mario Merola”.

Noi ne siamo stati felici. Lui era felice: un bellissimo ricordo che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Quanto al resto, siamo davvero dispiaciuti per quanto è accaduto all’oratorio: non era intenzione di nessuno violare le regole o spaventare i vostri bambini. Spero abbiate compreso. Grazie.

Michela B.