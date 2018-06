I volontari dell’antincendio boschivo si esercitano sul Campo dei Fiori

Nella mattinata di sabato 30 giugno Luvinate ed il Parco del Sorriso diventeranno il campo base di una grande esercitazione di anticendio boschivo alla presenza di quasi 200 volontari. Obiettivo sarà testare protocolli e modalità d’intervento sul Campo dei Fiori, colpito a fine ottobre 2017 da un violento incendio e durato una decina di giorni.

L’esercitazione tecnica è l’occasione per testare competenze ed affiatamento di numerosi Volontari specializzati in Antincendio Boschivo, risorse provenienti dai diversi Enti Forestali firmatari dell’“Accordo Operativo”, avente ad oggetto la Collaborazione Operativa Antincendio Boschivo al fine di ottimizzare sinergicamente le risorse A.I.B. (uomini, mezzi ed attrezzature) e coordinare le operazioni di intervento sull’incendio boschivo, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo e naturale del territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori, coincidente con i Comuni della Comunità Montana Valli Del Verbano, Comunità Montana Del Piambello, del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Valtinella, del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Varese.

La Collaborazione Operativa Antincendio Boschivo costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per un costante miglioramento del servizio attraverso l’impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

Impiegati nell’esercitazione saranno i volontari di Protezione Civile specializzati in A.I.B., regolarmente iscritti nei Gruppi Comunali, in possesso dell’idoneità fisica a seguito della visita medica degli Enti che hanno siglato un Accordo Operativo: Parco Campo Dei Fiori,Comunità Montana Valli Del Verbano, Comunità Montana Del Piambello, Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Valtinella, Gruppo PC Comune di Varese, ANA VARESE