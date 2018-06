Walking Tour dei Laghi con Salus Group

“Raro cade chi ben cammina”, Leonardo da Vinci. Con questo slogan, Salus Group asd, con il Patrocinio del Comune di Angera, di Regione Lombardia, di Camera di Commercio di Varese e di Varese sport Commition, presenta la Prima edizione di “Walking Tour dei Laghi”, che si terrà ad Angera il 17 giugno 2018.

L’evento si svolgerà sul pratone davanti al Municipio e sarà rivolto a coloro che vogliono coniugare sport e cultura, a coloro che desiderano fare una camminata immersi nella natura, a coloro che desiderano conoscere Angera da un punto di vista differente.

“Walking Tour dei Laghi” si svilupperà, al mattino, in 3 percorsi, il primo di 12 km con dislivello di 400 metri, il secondo di 6 km senza dislivello, il terzo di 2,5 km con ingresso e visita guidata alla Rocca Borromeo.

Nel pomeriggio, in collaborazione con il MU DI ed il Lago Cromatico, è possibile partecipare, su prenotazione, ad un percorso culturale-musicale.

Questo il programma :

ore 8.00 apertura Walking Village Salus Group con possibilità di iscrizione

ore 9.30 partenza percorso storico ( Rocca Borromeo)

ore 10.00 partenza percorso paesaggistico ( 12 km)

ore 10.30 partenza percorso naturalistico (6 km)

ore 15.00 partenza percorso cutlurale ( dalla sede del Museo Archeologico).

Vogliamo ringraziare coloro che hanno lavorato gratuitamente per la realizzazione dell’evento, persone che hanno creduto in Salus Group asd e ci hanno messo il cuore. Ringraziamo il Comune di Angera per la disponibilità e correttezza sempre dimostrata nei nostri confronti.