Walking tour dei laghi, un successo… non annunciato

Non era assolutamente un successo annunciato quello che ieri è stato decretato dai molti partecipanti al primo “Walking tour dei laghi” organizzato da Salus Group asd di Angera.

Partita in sordina, timidamente, la manifestazione ha premiato la costanza, la volontà e l’amore per lo sport degli organizzatori.

Due numerosi e colorati gruppi di runner, walker e nordic walker sono partiti ieri mattina per i percorsi di 12 e 6 chilometri, in due gare non competitive ma che avevano quale unico obiettivo divertirsi insieme all’aria aperta.

Molto soddisfatti la presidente ed il direttore tecnico dell’associazione, che ringraziano i collaboratori che hanno permesso questo piccolo, grande successo.