Weekend ciclistico col campionato Master, occhio alle strade chiuse

In occasione della 98esima edizione dei Campionati italiani di ciclismo Master “Targa d’oro Città di Legnano”, che si svolgeranno in città sabato 23 e domenica 24 giugno, alcune vie e alcuni parcheggi subiranno modifiche alla viabilità e all’orario di sosta.

In particolare, dalle 12 del 22 giugno (venerdì) fino alle 24 di domenica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di via XX Settembre al civico 41 (fianco ex carpenterie Tosi). Dalle 8 del sabato e fino alle 19 della domenica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel parcheggio di via XX Settembre al civico 38 (fianco concessionaria Autocentauro). Dalle 8 alle 19 di sabato 23 giugno, sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie XX Settembre (da via Pisacane a via Venegoni), in piazza Vittorio Veneto, in via Venegoni (da via Genova a via Bologna) e in via Firenze (da via Venegoni a via Rossini).

Per domenica, il divieto di sosta e la rimozione forzata saranno attivi dalle 8 alle 19 in via XX Settembre (da via Venegoni a via Pisacane), in via Venegoni all’intersezione con via Quadrio, in Piazza del Popolo (dal civico 5 al civico 13), in via Alberto da Giussano, nel tratto compreso tra corso Italia e via San Bernardino.