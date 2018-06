È il weekend di Girinvalle, la grande festa sul fiume Olona

Anche quest’anno il secondo weekend di giugno sarà caratterizzato da Girinvalle, la manifestazione che unisce i comuni del Medio Olona con una serie di eventi ed iniziative che si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 giugno lungo il tratto di fiume che attraversa i paesi da Gorla Maggiore fino a Olgiate Olona.

I Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona fanno parte del Parco Medio Olona, un’area protetta che comprende la Valle, le aree rurali a Ovest di Fagnano e i boschi a Est di Gorla Maggiore.

È un “Parco Locale di Interesse Sovracomunale” (PLIS), istituito dagli stessi Comuni che hanno individuato sui rispettivi territori alcuni elementi naturalistici degni di interesse e meritevoli di essere preservati. L’ambiente

è estremamente eterogeneo: comprende il fiume, le sue rive, prati e coltivi, boschi e numerosi indizi della storia della Valle, quali i mulini, le antiche fabbriche.

Tutte queste caratteristiche naturali e storiche verranno messe in luce con ristoranti all’aperto, concerti, giochi, visite guidate (a Marnate si potrà visitare il Lazzaretto e votarlo come Luogo del Cuore del Fai) e molto altro grazie all’impegno delle Pro Loco e alle associazioni culturali dei vari comuni che si mettono insieme per offrire alle migliaia di visitatori tantissime occasioni per passare qualche ora in Valle.

Il consiglio, soprattutto per domenica, è quello di raggiungere le sponde dell’Olona a piedi o in bicicletta per potersi godere appieno le proposte dei vari comuni. Di seguito il programma

Sabato 16 Giugno

ore 19.00

APERTURA RISTORANTI:

GORLA MINORE (zona vecchia stazione)

MARNATE (vecchia stazione), MARNATE (casa di Alice)

OLGIATE OLONA (zona vecchio mulino)

ore 20.30

GORLA MINORE: AWA MUSIC ENTERTAINMENT

ore 21.00

MARNATE (vecchia stazione): IPOP – LIVE SHOW BAND

MARNATE (casa di Alice): Serata musicale

OLGIATE OLONA: URLO BAND

Domenica 17 Giugno

ore 10.00

APERTURA FESTA E ANIMAZIONE LUNGO IL PERCORSO

ore 12.00

APERTURA RISTORANTI E PUNTI DI RISTORO

(Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona)

ore 14:00

GORLA MINORE: Campionato e laboratorio di trottole (Ass. IL TARLO)

dalle ore 15.00

MARNATE: Live music ed intrattenimento con “LA CAPRA A TEMPO” www.lacapraatempo.it

ore 16.00

OLGIATE OLONA: Corsa sull’OLONA di 2000 paperelle

ore 19.00

APERTURA RISTORANTI: Marnate, Olgiate Olona e Gorla Minore

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IL 23- 24 GIUGNO 2018