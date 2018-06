“Where are u”: come usare la app salvavita

Il giorno 1 giugno alle 20,30 scuderia Villa Borghi a Biandronno, convegno per spiegare l’utilizzo dell’applicazione telefonica per la sicurezza di persone Where are u.

L’applicazione gratuita nasce con lo scopo di permettere alle persone che si trovano in situazioni emergenza di poter chiedere soccorsi sia alle forze di polizia che al Pronto soccorso, anche senza parlare ma con immediata localizzazione.

La serata è stata organizzata e supportata da tutte le associazioni presenti a Biandronno e con il patrocinio del Comune.

Il convegno sarà introdotto dall’ Avv. Alessandra Sisti Presidente GEA, associazione contro la violenza sulle donne, per spiegare come questa applicazione possa essere utilizzata anche dalle donne vittime di violenza.

Relatore ufficiale sarà Mauro Pozzoni operatore Areu che illustrerà aspetti pratici di utilizzo e risponderà a tutte le domande dei presenti al fine di poter utilizzare al meglio questo servizio gratuito che garantisce sicurezza sul territorio.