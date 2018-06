Whirlpool: entro il 2025 solo plastica riciclata al 100%

Entro il 2025 Whirlpool Emea utilizzerà per i suoi elettrodomestici solo plastica riciclata al 100%. La multinazionale americana annuncia di aver aderito all’invito della Commissione Europea a impegnarsi nella riduzione dei rifiuti di plastica e nell’utilizzo di plastica riciclata.

L’iniziativa ha un duplice scopo: salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento da plastica e, al contempo, promuovere un modello di economia circolare per la crescita e l’innovazione. Obiettivo della strategia è il reinserimento nel mercato europeo, entro il 2025, di 10 milioni di tonnellate di materie plastiche riciclate affinché vengano riutilizzate nel ciclo produttivo.

All’interno di questo scenario, Whirlpool ha deciso di lavorare con i propri partner industriali per assicurare, nell’arco di 7 anni, l’utilizzo di componenti riciclati per elettrodomestici quali lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie. L’impegno comprende l’uso di polipropilene riciclato con cariche minerali e polistirene, conformemente alle norme presenti all’interno dei regolamenti ROHS e REACH.

«Whirlpool vanta una lunga e comprovata esperienza in materia di protezione ambientale e sostenibilità, grazie allo sviluppo di elettrodomestici innovativi ad alte prestazioni che non solo aiutano a preservare le risorse limitate, riducendo i consumi di acqua ed energia, ma rispondono anche alle esigenze dei nostri consumatori. La nostra partecipazione alla campagna di impegno volontario dimostra che vogliamo essere sempre in prima linea negli sforzi dell’industria per portare avanti un’economia circolare» commenta Karim Bruneo, corporate responsibility and government relations manager di Whirlpool EMEA .

Nonostante il settore degli elettrodomestici in Europa utilizzi solo lo 0,5% della produzione mondiale di plastica e meno dell’1%1 dei rifiuti di imballaggio nell’UE provenga dagli elettrodomestici, Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ha deciso di aderire alla campagna volontaria volta a ridurre i rifiuti in plastica promossa dalla Commissione europea nell’ambito della strategia sulla plastica.