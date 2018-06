Yaka, settimo posto ai Nazionali Under 18

Alle finali nazionali Under 18 maschile lo Yaka Volley chiude al settimo posto. Un ottimo torneo quello disputato dagli yakesi che hanno affrontato durante il loro cammino senza troppo sfigurare entrambe le formazioni che questa mattina si sono giocate la finale per il titolo.

Inoltro, è bene ricordarlo, lo Yaka chiude il torneo dietro cinque società di serie A ( Segrate, Civitanova, Monza, Modena in superlega e Castellana in A2 ); fuori dal gruppo a precedere lo Yaka solo Treviso contro cui però gli yakesi hanno perso solo ai vantaggi del quinto set.

Lo Yaka chiude davanti ad altre formazioni di grande esperienza come Ravenna (battuta nella finale per 3-1), poi Cuneo, Santa Croce, Fano, Trento e Perugia, tutte squadre che vantano un passato e un presente glorioso.

Questo settimo posto ha un po’ il sapore di una grande vittoria per lo Yaka, piccola cenerentola del gruppo, ma grande realtà di provincia che ormai da anni punta sulla crescita dei giovani ed è sempre presente ai campionati nazionali con qualche formazione.

Yaka Volley – Bunge Ravenna 3-1 ( 25-22, 22-25, 25-21, 25-14 )

Lo Yaka parte con Regattieri in palleggio, Ferrario opposto, Aliverti e Rodini al centro, Tosi e Daverio schiacciatori e Abou Zeid libero.

Primo set da montagne russe: tanti allunghi di marca Yaka, ma altrettanti recuperi dei ravennati. Nel finale ci pensa Daverio a chiudere la pratica sul 25-22.

Nel secondo parziale Ravenna mette subito tre punti di vantaggio, reagisce bene al controsorpasso dei malnatesi e alla fine chiude 25-22.

Nei set numero tre e quattro lo Yaka trova migliori soluzioni offensive e riescono a tenersi sempre alle spalle Ravenna, che si impegna ma non riesce a colmare il gap. Un ace di Ferrario chiude la gara e consegna alla sua squadra il settimo posto in Italia.

Così commenta coach Lorenzo Dell’Ernia al termine di questo torneo: «Ci siamo presentati in campo questa mattina ancora stanchi dopo i 5 set di ieri contro Treviso, ma siamo riusciti subito a entrare in partita e dire la nostra nel primo set. Siamo scivolati nel secondo, ma abbiamo subito ripreso in mano il gioco e, contro un avversario di tutto rispetto, abbiamo giocato bene nel terzo, dettando poi noi il ritmo di gioco nel quarto. Vorrei ringraziare la società che sempre ci supporta in questo percorso di crescita. I tecnici che si impegnano con costanza per far crescere i ragazzi, i genitori che sempre ci seguono con affetto e soprattutto i miei ragazzi, che anche quest’anno hanno colto i frutti dopo aver lavorato intensamente per tutta questa stagione intensa e ricca di emozioni».