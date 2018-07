13 feriti in 3 incidenti nel pomeriggio

Sono diversi gli incidenti che stanno caratterizzando questa domenica pomeriggio in provincia di Varese. A parte lo scontro tra auto e moto in cui è morto un 40enne a Busto Arsizio (di cui vi abbiamo raccontato qui), sono diversi gli incidenti fortunatamente meno gravi ma con diversi feriti.

A Gavirate in uno scontro tra un’auto e una moto (foto), l’ennesimo, in via Aldo Mazza attorno alle 16,30 nel quale un ragazzo di 20 anni e una donna di 37 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Varese.

Come si vede dalla foto l’impatto è stato frontale. La moto era condotta da un 20enne di Brebbia ementre alla guida della Fiat Idea c’era la 37enne. L’impatto è stato violentissimo ma il centauro ha miracoosamente riportato solo traumi minori. Qualche contusione e tanto spavento anche per la conducente dell’auto. Sul posto sono arrivate ambulanze di Areu e Cri oltre all’automedica di Varese

A Luvinate attorno alle 14,30 cinque persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto tra i quali due bimbe di 1 e 4 anni (tutti in codice verde).

In precedenza, attorno alle 12, si era verificato un incidente a Varese in viale Belforte con sei feriti, tutti lievi.