270mila euro dalla regione per le valli del Verbano

Ammontano a 270 mila euro i fondi stanziati dalla Giunta regionale a favore dela provincia di Varese con la delibera approvata il 16 luglio, su proposta dell’assessore alla Montagna, Enti Locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori, che ratifica i nuovi accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e i soggetti capifila dei progetti, e integra le strategie gia’ esistenti dei progetti avviati nel 2017.

Il fondo regionale Valli Prealpine, istituito per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile delle montagne lombarde, individua e finanzia progetti di sviluppo locale per contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani.

«Con questa delibera – commenta l’assessore con delega agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni – Regione mette a disposizione delle aree montane lombarde, attraverso 5 nuove strategie di sviluppo e l’integrazione delle strategie gia’ approvate nel 2017, 6 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dei territori, favorendo la crescita del turismo sostenibile, migliorando la dotazione infrastrutturale e incrementando la sicurezza del territorio».

In particolare, con la delibera del 16, sono stati stanziati 270.000 euro per la Comunita’ montana Valli del Verbano a integrazione dei progetti ‘strategici’ gia’ avviati.

«Per la Regione – commenta Sertori – e’ strategico sostenere lo sviluppo del territorio. I 270.000 euro destinati alla provincia di Varese, che integrano le risorse gia’ assegnate per progetti del territorio, per favorire la crescita del turismo sostenibile, migliorare la dotazione infrastrutturale e incrementare la sicurezza, confermano la nostra volonta’ di andare in questa direzione».

Alle nuove strategie di sviluppo partecipano circa 60 comuni e 6 Comunita’ montane: «Portando il totale dei Comuni che avranno beneficiato del Fondo regionale Valli Prealpine, perlopiu’ piccoli, ad oltre 150. La presenza di un soggetto capofila, che dovra’ coordinare i partner di ciascuna strategia di sviluppo, garantira’ che le risorse siano spese nei tempi previsti, ovvero entro il 2019».