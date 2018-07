280.000 euro per sostenere i cinema storici della provincia

I cinema storici della provincia di Varese diventeranno ancora più belli ed efficienti grazie ad uno stanziamento di 280.000 euro di Regione Lombardia. Coinvolte dal progetto sono complessivamente 7 sale cinematografiche del territorio che riceveranno il contributo a fondo perduto.

«Particolarmente significativo è che queste risorse siano destinate ai privati», commenta la varesotta Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che puntualizza come «in questo modo andiamo a sostenere delle realtà, quelle delle sale cinematografiche storiche private e parrocchiali, che hanno vissuto e vivono tutt’ora un grave momento di crisi a causa del proliferare dei grandi multisala che inducono i fruitori a spostarsi fuori dai centri abitati».

Tra l’altro «la natura a fondo perduto del finanziamento -conclude Brianza- incentiva inoltre il privato a mettersi in gioco, ad investire per migliorare e rendere più attrattiva la propria attività commerciale». Nello specifico infatti il finanziamento riguarda progetti per l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale per lo spettacolo e per l’acquisto e istallazione di apparecchiature per la proiezione

Progetti finanziati: